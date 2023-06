PRVI ŠOK INTERVJU ANE ĆURČIĆ Progovorila o Zvezdanu, Anđeli, kumi, o čemu je ćutala mesecima! Evo da li je dobila ROLEKS od Bulića

Ana Ćurčić, drugoplasirana učesnica rijalitija "Zadruga", sumirala je utiske, progovorila o bivšem suprugu Zvezdanu Slavniću, odnosu sa kumom Milenom Kačavendom...

Dva dana je prošlo otkako se završila "Zadruga", kakvi su ti utisci posle superfinala?

- Izašla sam prilično iscrpljena, tamo sam prošla pakao i golgotu što se tiče Zvezdana Slavnića, ali i ostalih muških ukućana. Kako sam to podnela - podnela sam, definitivno se nisam snašla u rijalitiju jer sam ušla sa potpuno drugom namerom.

foto: Petar Aleksić

Mnogi ti zameraju to što si neretko znala, kako kažu, da budeš kontradiktorna u nekim izjavama i postupcima?

- Moram da priznam da sam imala niz kontrakdiktornosti, želim javno to da objasnim, a dodatno ću to pojasniti u "Narod pita". Bila sam, napominjem i kažem, stojim iza toga i tek ću pričati, žrtva nasilja kroz svoj život sa Zvezdanom Slavnićem. Živela sam sa čovekom koji je narcisoidni manipulator sa primesama sociopate. Ne želim nijednog trenutka da osporim mišljenje naroda, neki su me razumeli, neki nisu, a nisu doživeli to što sam ja... I zahvaljujem se na milionima poruka podrške za mene, to nikada nisam doživela u životu. Ta moja kontradiktornost, povlačenje, ponašanje prema Zvezdanu, pisanje pesama... O tome moram da pričam javno, da bi me ljudi razumeli. Život sa takvim čovekom me je doveo u situaciju u kakvoj ste me gledali. Moram to narodu da objasnim jer stvarno delujem kontradiktorno, ali ću do tančina svaki svoj postupak objasniti.

Da li ste ti i Zvezdan stupili u kontakt nakon izlaska, jesi li pokušala da ga kontaktiraš ili on tebe? Šta ti kažu deca?

- Nisam pokušala da stupim u kontakt sa njim, niti bih ikada pokušala da ga kontaktiram. Najbitnija su mi deca, kako ću razgovarati sa njima. Dobila sam njihovu punu podršku. Šokirani su svime što se izdešavalo, šta sam sve prolazila, a oni nisu znali. Još uvek sa njima nisam o tome pričala, jer su me pustili da se odmorim koliko ja hoću, kada budem sela da pričamo mi ćemo pričati. Uz mene su milion odsto i to je najbitnije, kao i cela moja porodica, koja je prilično šokirana.

foto: Printscreen

Mnogo se priča o tome da je pukla tikva između tebe i kume Milene Kačavende jer si se, navodno, šokirala kada si čula šta je sve izjavljivala dok si ti bila u "Zadruzi"?

- Ona jeste moja drugarica dvadeset i kusur godina, borila se na svoj način, kako je smatrala da treba. To ne mogu da joj zamerim. Takođe, moram da kažem da su neki naši dogovori, iako ih faktički nismo imale nego sam je zamolila da bude tu, prešla je granicu... Mislim da nije ni bila svesna, u toj borbi za mene napolju, da je prešla granicu. Nesvesno mi je štetila, nije ciljano to želela, iako je imala najbolju nameru. Sa njom nisam pričala, pustila me je da se potpuno odmorim i dođem sebi. Jedina osoba sa kojom se viđam, koja dolazi da me vidi je Aca Bulić. Ništa nije zlonamerno niti u duhu toga da ona meni nešto želi. Iz najbolje namere je svoju borbu vodila na način na koji je smatrala da treba. Sa njom ću sesti i popričati, takođe.

Jesi li verovala da će Aca Bulić biti uz tebe dok si u "Zadruzi", da će te podržavati, braniti u medijima, biti tu za tvoju decu...?

- Mogla sam da očekujem to od njega zato što je on neko vrlo važan u mom životu, svi znamo šta. On je moj doživotni prijatelj, to je nešto što bih i ja sutra uradila za njega, tako i on za mene. Zahvalna sam mu beskrajno. Uz mene je i otkako sam izašla, biće tu zauvek.

foto: Petar Aleksić

Jesi li dobila taj čuveni roleks?

- Jesam, dobila sam ga. Prelep je poklon, čak mi je bilo neprijatno da ga uzmem, šokirala sam se. Dobila sam vrlo lep roleks od Ace.

A prsten? Šuškalo se da će te Aca zaprositi.

- Volela bih to da demantujem. Upoznala sam Acinu dugogodišnju devojku sa kojom on živi, koja je sve vreme bila uključena i nervirala se. To je divna devojka koja je vrlo razumna i dosta je tu učestovala, naravno ne zanima je da se pojavljuje u javnosti. Vrlo je jasno da to Aca ne radi iz emotivne ljubavi prema meni, već prijateljske, ta devojka o meni zna sve i tu problema nema.

Anđela i Zvezdan su još uvek zajedno, ne znam da li si videla? Kako to komentarišeš?

- Mogu samo da kažem jednu stvar, koju sam govorila i u "Zadruzi" - samo mu bezuslovno veruj! Moram da napomenem da se gospodina Slavnića ne plašim, da nemam više strah od njega. Sve što budem trebala da uradim, uradiću preko nadležnih organa.

foto: Printscreen

Aleks Nikolić je pobedila, kako to komentarišeš? Jesi li razočarana?

- Ona je godinama u rijalitiju, popularna je. Ja nisam ušla tu da pobedim, ali prošla sam šta sam prošla, vreme je odmicalo, šta mi se sve izdešavalo... Pred kraj, svaki čovek bi rekao da očekuje pobedu. Nisam razočarana, mnislim da njena pobeda nije životna, a moja pobeda je životna u tom smislu. Ušla sam da bih sredila svoj život, tek ću ga srediti, vrlo sam zadoboljna svojim plasmanom. Smatram se moralnom pobednicom! Otvorila sam neki novi put ka ženama koje su proživele isto što i ja, to je stvar kojom ću se definitivno praviti do kraja svog života.

kurir.rs/pink.rs