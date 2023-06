ŠOK! Slađa smuvala Takija, Zola besan kao furija pokazao fotografiju kao dokaz, a onda se iz NJIVE uživo javio i Taki!

Lazar Čolić Zola i Slađa Lazić bili su gosti u Narod pita, gde je Zola otkrio besan da je Slađa muvala Majinog oca Takija Marinkovića.

-Za Slađu sam bio siguran da je jedna od zgodnijih, a sad sam siguran da nema zgodnije - rekao je Zola

-Da li je ovo prvi susret? - pitala je Ivana.

-Da. On je poželeo da posle superfinalne noći kod mama Bose, pozdrav za nju, nadam se da ćemo se videti uskoro. Ja punim baterije da odem kod Zole i upoznam mama Bosu - dodala je Slađa .

-Danas sam doživeo neprijatne scene, dosta ljudi mi se javilo, poslalo neke fotografije. Ne bih voleo da neko pomisli da sam ljubomoran, sa tom osobom nisam u dobrim odnosima. Danas mi je preko 100 osoba poslalu sliku. Kako bi se osećala da je neko prvi vidi ko sa mnom nije dobar? Nisam ja sa njim drug i ne očekujem poštovanje. Zabolelo me je - pričao je Zola.

-Ja sam zatečena kad je Zola rekao da on mene vidi pre njega. Ja sam bila kod mog frizera i tamo je bila Maja sa Takijem i on je u svom fazonu rekao da se slikamo i da sednem. Ja sam videla da je slika preplavila društvene mreže - dodala je ona.

-Onako meni nikad nisi sedela u krilu - poručio je Čolić.

-Njegovi fanovi su mi rekli da je to katastrofa. Ja ne vidim da je fotka loša. Nije me mazio po nozi, on je samo stavio ruku. Nemam problem i Maja je bila tu pored, slikali smo se i on me je označio. Osudili su mi fanovi, podrška je govorila da sam bila divna i poštena i da nisam trebala to da uradim. To nije bilo u noćnom provodu, nego kod frizera, tu je bila i Maja - pravdala se Slađa.

-Ona je meni pričala priče o ljubavi, ja sam rekao da se sačeka - dodao je Čolić.

-Ja sam čula da je Zola bio sinoć u klubu sa nekom devojkom, pa njemu verujem. Nisam znala da nisu u dobrim odnosima, ti si mi prioritet. Ako tebi to smeta, to je u redu - poručila je Lazićeva.

-Ako ima nešto treba da prizna. Meni ti ovo nisi poslala, nego stranice. Ismejavaju me ljudi ceo dan, a ja sam opet došao- rekao je Zola.

-Primetila sam da mu smetaju moje fotografije, moje isticanje je sporno. Ja volim da se fotografišem - dodala je Slađa.

Uživo u emisiju se uključio i Taki Marinković, kako bi demantovao da je sa Slađom Lazić imao nešto više.

- Ja sam trenutno na njivi, pojeli su me komarci. Samo da kažem dve reči o Slađi. O njoj imam sve najlepše i o njenoj porodici, upoznao sam je prošle godine kod frizera i zamolio sam je da Maji ponese sve jakne. O njoj sve najlepše, fina i kulturna, bila je veliki prijatelj. Ja se šalim sa devojkama, ništa ozbiljno. Imam ozbiljnu vezu, druge devojke me ne zanimaju - govorio je Taki.

- Nije šala da staviš onako ruku na butine - dodao je Zola.

- Nemam loše namere. Moja devojka je modernih shvatanja, na splavu je sad došlo 50 devojaka da se slikaju sa mnom, grle me i ljube. Ja ne znam šta se dešava u studiju, ja sam u izlasku. Mene povezuju sa Majinim drugaricama, ugovori, a to su gluposti. To je da me ne bi namestile za neke stvari, bolje da potipše na vreme. Zola je bio korektan prema Maji, ja ga ne napadam - dodao je Marinković.

