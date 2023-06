"JA OBRAZA IMAM, A MNOGIMA JE KAO ĐON!" Zorica Marković odgovorila na sva škakljiva pitanja, a evo šta je sa čuvenom "džukelom"

Zorica Marković, kontroverzna učesnica Zadruge, poznata pevačica koja nema dlake na jeziku, odgovarala je na pitanja pratilaca rijalitija koji su postavljali pitanja na Instagramu, ali i na komentare o njoj koji neki i nisu baš prijatni.

Zorice, prestani vređati mlade devojke, niko ti nije kriv što si u klimaksu.

- Ma dobro, te mlade devojke treba da prođu ono što sam ja prošla. Ne bih se ja vraćala u njihove godine, preteško je to, treba biti majka, treba biti žena, treba se skućiti, ja sam sve to završila. Želim im da malo razmišljaju o tome, ne smeta meni niko, ja sam ostvarena žena. Ako one mene ne diraju, neću ni ja njih, to je deo njihovog vaspitanja, a ja ne ćutim nikome.

foto: Petar Aleksić

Nije li sramota za tako jednu veličinu da se spuštaš na nivo jednog takvog opasnog prevaranta?

- Ne mislim da imam oko sebe prevarante, imam folirante, mislim na neke zadrugare iz "Zadruge 6". Ne dotiču me nikako.

Zlotvorka.

- To mi je jako simpatično, baš sad snimam pesmu na tu temu, biće hit!

Zar te nije sramota da sada blatiš kumu, koja se svim sredstvima branila Anu?

- Ja nikada ne blatim kumu, nisam nikada rekla nijednu ružnu reč. Da nije rijalitija, vrlo rado bih se družila sa njom, ona je meni žena carica, volim takve žene. Ona je nešto pričala o meni, njoj neka je na čast, ja nikada ništa ružno nisam rekla ni za Anu ni za Milenu Kačavendu.

foto: Ana Paunković, Petar Aleksić, Kurir

Kako si, gospođo, spavaš li mirno?

- Ja uvek spavam mirno, kao beba, nikom ništa ne dugujem, nikom ništa nisam uradila, oni meni jesu. Nisam savršena, ali svima po zasluzi, da.

Je l' te ostavio frizer, ups "džukela"?

- Džukela nije frizer, džukela vozi tramvaj i ne, nije me ostavio.

Da li sme Ana da ponovi ono što je pričala u lajvu pre ulaska, tj. da si dupljak?

- Naravno da može, ona je meni to rekla čim je ušla. Naravno, mogla je da vidi iz neke relacije sa Zvezdanom,kako je ona to shvatila, ne znam. Ja sam je potpuno razumela, mogla je da kaže i gore, imala je pravo kao povređena žena. Ja sam je sasvim razumela, kao i u "Zadruzi", tako i ubuduće.

Koliko košta obraz?

- Čiji?! Obraz nije na prodaju, imam obraz itekako i za te koji su postavili pitanje, a i za mnoge čiji je obraz kao đon.

foto: Petar Aleksić

Zorice, pravi si prijatelj, svaka čast, samo gazi ko god pljuje po tebi, a ima ih dosta.

- Ma neka pljuju. Ja poštujem i hejtere i ljudi koji me kapiraju i kakva sam i znaju o meni i ne znaju, ali me podržavaju. Imaju pravo zato što se oni poistovećuju sa ovim ili onim likovima, pa kao kod njih je strašno, kod nas nije. Sede, razmišljaju, kuckaju, ako to njih ispunjava, samo neka pucaju.

Zašto ima toliko zlobe u sebi, džaba joj lep glas kad je zlo od osobe?

- Pa dobro, ko peva zlo ne misli, a ja pevam ceo život i pevaću još i to je to.

kurir.rs/pink.rs

Bonus video:

02:49 Zorica Marković napravila haos u Vrnjačkoj Banji