VIŠE NIŠTA U NJENOM ŽIVOTU NEĆE BITI ISTO! Aleks Nikolić odlučila da okrene novi list, napokon je shvatila neke stvari

Pobednica "Zadruge 6", Aleksandra Nikolić, ne prestaje da dobija brojne negativne komentare, na koje ne može da ostane imuna.

Aleks je zbpg toga odlučila da okrene novi list.

Pobednica se javno obratila hejterima, putem svog Instagram profila, pa im poručila da su nezadovoljni svojim životom i da ne zaslužuju njenu pažnju.

- Danas sam shvatila da ne treba da se opterećujem negativnim komentarima, jer su to zapravo osobe, koje su nezadovoljne svojim životom, nesrećni ljudi, koji negde to nezadovoljstvo moraju iskaliti, a to je na meni, verovatno. Zato od danas okrećem novi list, ne brinite ništa, možda sam juče bila samo malo nervozna - poručila je Aleksandra.

