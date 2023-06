"NADAM SE DA ĆE BIVŠE IMATI LEPO VENČANJE!" Matora progovorila o gala veselju, pa žestoko potkačila bivše, spomenula i SANJU

Jovana Tomić Matora osvrnula se na svadbu sa Anitom Stanojlović, koja treba da se dogodi 11. jula, ali je iskoristila priliku i da potkači bivše devojke.

Moja svadba je prava, da se razumemo, i stvarno će da se desi. Osetila sam potrebu da se brzo desi i spontano. Bila sam surova prema Aniti, to je devojka koja me iskrneo voli. Što se tiče bivših, sve najbolje, nadam se da će uskoro imati neko lepo venčanje, slično kao moje. Moja situacija je bila sve najgore, buran i ružan raskid, sebi više to nikad ne bih dozovolila. Strasti su se spustile, sve me je prošlo i nemam osećaj negativne energije, prošlo me je. Sa jednom sam se srela na splavu, sve okej. Izblamirala sam se za tu fejk svadbu, ali ja ne krijem suze i emocije. Sve je prošle, ostavilo je lepa i ružna sećanja, za mene lepa - govorila je Jovana.

Matora se osvrnula na suze koje je prolila zbog informacije u "Zadruzi" da se Sanja Stanković udaje, a kad je izašla saznala je da je svadba bila lažna i samo za reklamu.

- Teško mi je bilo tamo, ali ne jer je volim i želim da se pomirim. Super izgleda, imam dobar ukus. Anita je neko ko zaslužuje najlepše reči, a bivše od mene neće čuti ružno slove, ni reč, pogotovo neko sa kim sam bila toliko dugo. Drago mi je da je Sanja uspešna, da je postala voditeljka i volela bih da je srećna i ispunjena. Kad prođeš toliko stvari sa nekim, nemam negativnu stvar da kažem. Plakala sam, ali čudno je kad tamo čuješ, gde si počeo i doživeo tu ljubav. Imala sam naliv čudnih emisija - govorila je Matora,a potom je otkrila i da li će Sanja Stanković biti pozvana na svadbu.

- Neće biti pozvana. Praviću žurku posle venčanja, biće svi pozvani. ne želim puno da otkrivam, biće 11. sledećeg meseca, sa kumovima i prijateljima. Roditelji naravno žele da im je dete srećno, ali nisu neko ko, oni su starijeg kova. Anitina mama je bila protiv veze, a sad smo u fenomenalnim odnosima. Pozdravljam taštu, ona gleda - rekla je Matora, a potom se osvrnula na zajednički život sa Anitom.

- Anita je malo u Beogradu, malo u Kruševcu zbog deteta. Selimo se, u euforiji smo oko svadbe. Njene komšije nas pozdravljaju, ne znam za babu i dedu, nismo išli u detalje. Što se tiče deteta ne bih da ulazim, ona se dogovara sa ocem deteta. On je prelepo i prepametno dete, kao da je moj, Anita je sad moja porodica. Jedini problem je što sve razbacam, a ona sve složi. Super nam je - rekla je Jovana.

