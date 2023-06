HAOS U STUDIJU, DUŠICA JAKOVLJEVIĆ UŠLA U RASPRAVU SA GLEDATELJKOM: Obrušila se na Anu Ćurčić, voditeljka ŽESTO potkačila Anđelu

Ana Ćurčić i dalje je najomraženija bivša, prevarena žena u rijalitiju "Zadruga", a u toku gostovanja u emisiji "Narod pita" jedna gledateljka i izvređala. U Aninu odbranu stala je čak i Dušica Jakovljević koja je ušla u žestoku raspravu sa gledateljkom.

Izvesna Mira iz Kraljeva najpre je Anu nazvala Gnjeca.

- Slušam ove gluposti od Gnjece, nanjave Zvezdanove bivše. Sve mi smeta, njen ulazak, ušla je kao velika gospođa, a pala je na nulu kada je Anđelu pitala ono, a ona ima ćerku koju neko može da snimi. Ona je lažov od kako je ušla u Zadrugu. Trčala si za Zvezdanom kao pas, šta se ti mešaš u odnos Anđele i Zvezdana? Nek razmisli u glavi šta je pričala - rekla je Mira.

Umesto Ane, odmah je odreagovala Dušica pitanjem za gledateljku:

- A kako ste vi reagovali na Anđelino ponašanje? - upitala je Dušica.Nakon ovog pitanja, gospođa Mira je počela da pravda Anđelu Đuričić:

- To svi rade, ali nisam videla kako miriše te gasove. Anđeli se desila promena, ali nju Zvezdan nije voleo. Da je on nju voleo, on bi nju zaštitio, ali nije. Meni nije jasno što je Gnjeca da meri temperaturu Zvezdau - dodala je gledateljka.

Posle ovoga se konačno oglasila i Ćurčićeva.

- Trebalo je da je pitam kako miriše - dodala je Ana.

- Je l' on tebi rekao da je voli? Jeste. Anđela se ponašala kako se ponašala, ali ne odobravam to što je radila - rekla je Mira.

Kada je ovo čula, Dušica je ušla u raspravu gledateljkom.

- Anđela nije znala da je Ana ostavila Zvezdana. Kako je može da bude vaš favorit neko ko flertuje, uđe u vezu, a neko je ko je osuđivao devojke u prethodne sezone koje su plakale zbog nje, a ona priča da on nije u braku na papiru? - upitala je Jakovljevićeva.

Međutim, izvesna Mira je nastavila da brani Anđelu:

- Ona je dete, i Milica isto. Ko to ne radi? Očigledno niste bili na pravom mestu u pravo vreme - rekla je gledateljka.

Ovo je sve izrevoltiralo Dušicu, pa je odgovorila:

- Ja sam mnogo srećna što se devojčice koje znam ne ponašaju tako, a vaspitala sam svoje dete na pravi način - rekla je Dušica.

