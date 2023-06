ANA ČURČIĆ TUŽILA IVANA MARINKOVIĆA! Zvezdanova bivša šokirala sve, a evo šta je rekla o Slavniću!

Ana Čurčić gostovala je u emisiji "Narod pita" gde je odgovarala gledaocima na razna pitanja.

- Hteo bih da pitam Anu da li je njoj suđeno da bude u vezi s tim momcima koji imaju tu uličnu školu, jer čujem da je dobar prijatelj sa Acom Bulićem - pitao je gledalac.

- Moj prvi momak je išao u desetu gimnaziju i igrao je fudbal, a moj bivši suprug je živeo u Moskvi jako dugo, završio je režiju i produkciju i potpuno je jedan normalan čovek - rekla je Ana.

foto: Zorana Jevtić

- Koje to dobre osobine ima Zvezdan? - pitala je Dušica Jakovljević.

- Oh Dušice, teško pitanje me pitaš sada. Generalno mogu da kažem da je predan drug, u smislu kada je drug hoće da bude tu da sasluša, voli da čuva tajne i eto rekla bih samo to - rekla je Ana.

Kako si prolazila kroz svađe sa Ivanom - pitala je Dušica.

- Dotaklo me je, on je vrlo surov. On je sve pobio u prošloj emisiji "Narod pita", ja sam rekla: "Ja bih volela da se ti napiješ, da vidimo tvoje pravo lice". On je tužen od strane mene i Zorice za sve to što nam je to veče izgovorio. Njega će više da povredi što je šesto mesto, a ja drugo - rekla je Ana.

kurir.rs

