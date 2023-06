ŠOK IZJAVA! Ania se oglasila nakon Matorinog priznanja da je u Zadruzi imala ODNOSE SA MARKOM: Više puta su...

Nakon što je Jovana Tomić Matora otkrila da je u rijalitiju "Zadruga" imala intiman odnos i sa muškarcem, tačnije sa Markom Markovićem, oglasila se tim povodom njena verenica, takođe bivša zadrugarka Anita Stanojlović.

Naime, posle Matorinog priznanja i do detalja opisanog čina koji je sa Markom imala u šteku Bele kuće, Anita nije bila iznenađena kada su je pripadnici sedme sile upitali da prokomentariše pomenutu izjavu.

- Aha, znam za to... Ma, nije Jovani prvi put da se ljubi sa Markom. To je onda uradila jer se meni tada sviđao Marko i ona je to uradila namerno, ali su se više puta poljubili na žurki (smeh) - rekla je Anita.

Podsetimo, Matora je tokom lajva otkrila kako su se zadrugari družili i zabavljali tokom partija u "Zadruzi", a onda je ispričala i situaciju koja je šokirala mnoge. Kako je rekla, bila je intimna sa Markom Markovićem, bivšim momkom Stanije Dobrojević.

- Marko Marković, verujte mi. Mi smo tražili mesto, sad ću da vam dam ekskluzivu. Otišli smo u štek gde je Miki bio sa Nadeždom. Imaju vrata desno i levo, levo nema kamera. Car nešto gađao, popravljali vrata. Rekao mi Zvezdan da su vrata otključana. Ja trk, mi sa žurke, kad vrata zaključana - rekla je Jovana.

