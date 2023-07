KO JE PLAVI DEČAK SA FOTOGRAFIJE?! Osuđen je zbog brutalnog ubistva, pljačke i droge, a sad je POZNAT po drugim AFERAMA

Bivši učesnik Zadruge Zvezdan Slavnić proslavio se u šestoj sezoni, a prašina za njim ne jenjava čak i nakon superfinala i završetka rijalitja.

Iako je zadavao glavobolje produkciji i zadrugarima u jezivim scenama u Beloj kući, Zvezdan je potekao iz imućne porodice, budući da mu je otac Moka Slavnić, proslavljeni košarkaš.

Na Instagram profilu njegovih fanova, koji vode ovu stranicu i objavljuju sve detalje vezano za Slavnića nakon diskvalifikacije, objavljena je njegova fotografija iz detinjstva, a mnogi ga ne bi prepoznali.

Na fotografiji Zvezdan ima dugu plavkastu kosu, dok je sada ćelav, a osim kose, tu su i punački obraz

foto: Printscreen

Zvezdan je, podsetimo pre tačno 24 godine počinio ubistvo i tom prilikom usmrtio Olivera Jovanovića zbog banalne svađe.

Zvezdan je tada imao 24 godine, a osuđen je na 10 godina zatvora koje je služio u zatvoru u Valjevu. Tada su su žalbe beogradskog Okružnog tužioca, Zorana Slavnića i Zvezdanovog advokata odbačene kao neosnovane.

Zvezdan je u rijalitiju progovorio o zločinu

- Osuđen sam na 10 godina zbog ubistva, nedozvoljenog nošenja oružja i lakih telesnih povreda. Desilo se, kao prvo, velika tragedija. To je bila diskoteka. Ne bih želeo da ulazim u neke sitnice i da porodica pokojnog i moja porodica ponovo prolaze kroz to. Jednostavno, desila se tragedija. To mogu da kažem što se tiče toga. Ništa to ne umanjuje moju krivicu, kajem se zbog toga jer taj momak nije trebalo ni da bude povređen, a kamoli ubijen - pričao je Slavnić.

