KO JE DARIO ŠOGOROVIĆ KOJI JE OPTUŽIO ANU NIKOLIĆ ZA NAPAD? Pravio aferu Radi Manojlović, nju je baš PRETUKAO, a završio u ZATVORU

Bivši rijaliti učesnik "Parova" i pevač Dario Šogorović optužio je pevačicu Anu Nikolić da ga je navodno uznemiravala. Dario je naveo da ga je pevačica uznemiravala, kao i i da je nasilno pokušala da mu skine pantalone.

- Dobio sam ponudu preko ljudi iz tima Ane Nikolić da se upoznamo i da porazgovaramo o potencijalnoj saradnji. Svi su me unapred opomenuli da je ona malo specifičan lik, ali nisam shvatio da je baš toliko specifična. Ubrzo smo se našli. Ona je došla sa svojom ekipom, a ja sa svojom. Nas dvoje smo seli sami za jedan sto. Pokušao sam da s njom uspostavim normalnu konverzaciju, ali nažalost neuspešno. Sve vreme se ponašala strašno i pričala je samo neke gluposti sa se*******m konotacijom. Ponavljala mi je kako sam sladak, kako joj je drago što su joj poslali tako slatkog momka kakav sam ja. Tu sam već bio jako razočaran njenim stavom i ponašanjem, ali pustio sam je jer sam mislio da će prestati da se glupira - rekao je na početku mladić za Kurir.

- Odjednom je ustala i naskočila na mene. Pipkala me je i htela je da mi skine pantalone. U tom momentu sam je odgurnuo od sebe. Nju je to jako iznerviralo, pa je počela da mi govori kako je ona megazvezda i da uvek dobije ono što želi, pa će tako i mene. Tad sam se i ja baš iznervirao. Smrdela je na alkohol - priča nam je i dodao:

- Tad se malo smirila i sećam se da je rekla da je nikad u životu niko tako nije ispalio. Onda je krenula da udara po mojoj ekipi. Nakon toga je počela neprestano da me uhodi na Instagramu i da mi piše. Sve te poruke čuvam kao dokaz. Na kraju imam samo javno da joj poručim da me se mane. Sve ovo mi nije ni smešno ni zanimljivo - ispričao je Dario, a povodom ovih optužbi se oglasila i Ana Nikolić, koja je sve demantovala.

Dario je bio akter i još jednog skandala kada je javno rekao da je navodno platio pevačici Radi Manojlović da ima odnose sa njom i to 10.000 evra.

- Ko najviše plati, dajem snimak iz hotela. 10.000 evra sam je platio, ali nema stvari šta joj nisam radio za taj novac - napisao je bez srama Dario, koji je tom prilikom zloupotrebio zajedničku fotografiju koju ima sa Radom, a koja je nastala na jednom njenom nastupu.

Dok je Rada ove izjave negirala, Dario nije odustajao od svoje priče, a potom je Šogorović izjavio da zbog afere sa Manojlovićevom dobija pretnje, te istakao da on nije njen opsednuti fan.

- Upoznali smo se pre tri godine, imala je koncert u Prnjavoru, odakle su moji roditelji. Sredio sam joj sve kod tog gazde i tako je krenulo. Postoji snimak na kojem je ljubim, snimak gde šetamo... Ona je tada bila sa Harisom, on je to čuo i raskinuli su. Onda je on mene tad kontaktirao, ja sam rekao da to nije istina i oni su se pomirili. Ne mogu više normalno da hodam ulicom, ne mogu da idržim. Da mogu da vratim vreme ja sad s njom ne bih bio, nije vredela tih 10.000 evra, a kamoli ovoga. Em, sam platio, em imam probleme. Imam problema, to je kao da sam nekome dao pare i on me sada ganja. Najviše sam u Hrvatskoj, izbegavam Bosnu i Srbiju. Veliki mafijaši se raspituju za mene - rekao je Šogorović.

- Krivično ću ga goniti jer je takvom čoveku mesto u zatvoru ili u bolnici, zato što mu treba stručna pomoć. Tom dečku apsolutno ništa nisam uradila i žao mi je što se ovako ponaša, ali mora da bude svestan da će snositi posledice! Svaka akcija izaziva reakciju, a njegova akcija je bila bespotrebna, napadačka i ponižavajuća, i to bez ikakvog razloga - rekla je Manojlovićeva.

U alkoholisanom stanju automobilom uleteo u apoteku

Pored ovih skandala, Dario je učestvovao u nizu drugih koji su obeležili njenovu rijaliti karijeru, ali i život nakon izlaska iz "Parova". On je navodno u pijanom stanju izazvao saobraćajnu nesreću 2021.godine i uleteo o obližnju apoteku tom prilikom.

Ovu informaciju potvrdila je potparolka Policijske Uprave Doboj Dragana Kerkez, koja je navodeći inicijale učesnika rijalitija istakla da se nesreća dogodila oko četiri časa ujutru.

- Nesreću je izazvao D. Š. upravljajući automobilom marke "mercedes". Prilikom alkotestiranja utvrđeno je da je imao 1,51 promil alkohola u krvi - navela je Kerkezova i dodala da je nakon toga bivši učesnik rijalitija priveden u Policijsku stanicu na trežnjenje.

Pravio haos u rijalitiju "Parovi", nasrnuo na učesnicu koja je prevezena u bolnicu

Dario je nasrnuo na bivšu učesnicu Parova, a potom i Zadruge Irmu Sejranić.

On ju je tokom učešća u rijalitiju iz sve snage udario u stomak i međunožje i oborio je na pod. Irma je potom osetila jake bolove, a zatim je i hitno prevezena u bolnicu na pregled jer je prokrvarila.

- Bolesniku, jesi li ti normalan - vikali su ukućani na Daria, dok je on odmah otišao prema vratima vile kako bi ga obezbeđenje odvelo u izolaciju.

Da to nije bila nimalo naivna situacija, svedoči i izvor blizak produkciji koji je tada rekao kako je Sejranićeva na donjem vešu imala krv.

- Nakon uživo emisije Irma se žalila na ogromne bolove. Ljudi iz produkcije odmah su sišli u tajnu sobu kako bi videli o čemu se radi. Od jačine udarca, ona je na gaćicama imala krv. Verovatno je prokrvarila u trenutku - rekao je tada izvor i dodao:

- Hitno je prebačena u bolnicu, jer se žalila na nesnosne bolove. Doktori su je pregledali, dali određene lekove i sada se bolje oseća. Još uvek nije poznato da li će Irma tužiti Darija zbog pretrpljenog horora - rekao je pre dve godine izvor. Kada se Irma vratila u vilu, Dario joj se izvinio.

Bio je u zatvoru zbog tuče

Tokom učešća u rijaliti formatu "Parovi", Dario je ispričao detalje boravka u zatvoru. Kako je naveo u "Parografu", poligrafu u rijalitiju, služio je kaznu tbog tuče.

- To se kod nas kaže "rehabilitacija" u Republici Srpskoj. To bi značilo da ako nisi ranije imao nikakvo kriminalno delo. Mnogi nisu mogli da veruju da sam zatvoren tek tako. Zanimali su se za moj slučaj mnogi advokati. To je bila nepravda. Žalio sam se Ustavnom sudu. Svima je nejasno zašto nisam imao mogućnost da platim kaznu. Do šest meseci zatvora može da se isplati, međutim, ja sam osuđen na sedam. Dobio sam mogućnost da ih tužim i da dobijem odštetu. Pare meni ništa ne rešavaju. Ja sam izgubio sedam meseci, a moja porodica je izgubila zdravlje zbog toga - rekao je Dario.

- Da pojasnim kako sam završio u zatvoru. Bio sam u diskoteci koju je držao moj prijatelj. Sedeo sam za šankom kada su ušla četvorica iznuđivača, vrlo dobro poznati u tom kraju. Nema koga nisu tukli i nikada nisu bili osuđivani zbog toga. Jedan mi je prišao i rekao da čeka bocu viskija od mene. Nasmejao sam se samo, a onda je on rekao da je smrtno ozbiljan. Pokušao sam da izbegnem konflikt, ali nisam uspeo... Čuo sam da su mi ljudi u diskoteci dobacili da jedan od njih ima nož. Počeo sam da bežim i video palicu. Uzeo sam je u ruku i rekao im da mi ne prilaze. Oni su nasrnuli na mene, a ja sam se branio - ispričao je Dario tada.

