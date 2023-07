"PRAVIM ŠEJK PO NOVAKOVOM RECEPTU I SMRŠALA SAM 9 KG!" Rialda ne jede po 16 sati, jede ZELENO POVRĆE, a ovo nikako ne sme da jede

Bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Rialda Karahasanović kaže da je skinula devet kilograma pomoću ishrane Novaka Đokovića. Pevačica ističe da je, poput najboljeg srpskog tenisera, izbacila meso i da svakog jutra pije šejk od celera.

Veliki sam obožavalac Novaka Đokovića i dosta sam čitala o njegovoj ishrani. Primenila sam nešto što se ispostavilo kao baš dobro. Više ne jedem meso! To pravilo jedino prekršim kad odem u Sarajevo i ponekad naručim ćevape, dok u Beogradu jedem samo ribu i tako sam skinula devet kilograma - kaže pevačica i otkriva koji je još Noletov recept usvojila.

- I ja pravim šejkove od celera, spanaća, blitve, krastavca... To mi utiče pozitivno na krvnu sliku. Jedem mnogo zelenog povrća jer mi to pokreće metabolizam. Ako pojedem pastu, ne mogu da sastavim dve rečenice, nemam snage... Shvatila sam da mi to nikako ne prija. Zato radije pravim omlet od tri belanceta, uz blitvu, spanać, papriku i mladi luk. To mi uvek daje energiju. Pored svega toga, primenjujem i autofagiju kao Nole, ne jedem 16 sati dnevno!

Bivša učesnica "Zadruge" kaže da je nakon rijalitija imala zdravstvene probleme.

- Imala sam hormonski disbalans posle "Zadruge", voda mi se zadržavala u organizmu. Baš sam se stresirala dok nisam shvatila da postoji hrana koja mi odgovara. Skoro sam saznala da sam intolerantna na koricu paradajza! Ne jedem nikad hleb, ne pijem sokove, nisam ljubitelj grickalica. Najbitnije je da unosim dosta tečnosti i da pijem čajeve. Zeleni, crni, kamilicu, nanu... Sve volim - kaže pevačica koja je ceo život "u treningu":

- Mnogo treniram, kao mala sam išla na košarku, pa na kik-boks, pilates... Sada idem u teretanu i nemam trenera jer znam sama šta treba da zategnem, a šta da istopim!

