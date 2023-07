AFERA "ROJAL FLEŠ" TRESE SRBIJU: Zadrugari delili ISTU takmičarku, Dušica u ŠOKU, otkrivena tajna! SVAĐA UŽIVO ZBOG ŽENE! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola i Bojan Simić su se više puta tokom sinoćnje emisije "Narod pita" posvađali zbog Slađane Lazić, Zoline trenutne devojke, a Simićeve bivše simpatije. Pušten je prilog, nakon kojeg je usledila nova drama, a otkrili su da su imali još jednu istu devojku iz "Zadruge", koju su tajanstveno nazvali "Fleš rojal".

- I na kraju se ona smuva sa malim Markom i tu me izranjava najstrašnije. Više me je ovo sa Zolom pogodilo, to nisam nikako mogao da preživim bila je reanimacija - rekao je Bojan.

- Pošto me sad ponižava ja ću ga pitati da li mu je Slađa bila omiljena kad je bio vođa? - pitao je Zola.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Jeste, ali nisam je dotakao - rekao je Bojan.

- Ko je kome onda skinuo devojku? - pitala je voditeljka.

- Nije je dotakao, možda ju je gledao kao sestru - rekao je Zola.

- Da nisi umešao te tvoje ćevapčiće možda bi bilo nešto, a ja sam mesio hleba i hleba - rekao je Bojan.

- Ljut je jer si svoje prste uposlio drugačije nego on - rekla je voditeljka.

- Rekao si da ti ne smeta, a svako jutro si pio kafu sa njom - rekao je Zola.

- I sad bih pio, pa šta. Videćemo se hteli ili ne, srešćemo se na Zlatiboru. Je l' si ti zaljubljen u nju? Šta ti nije dobro brate, je l' ti treba bajpas - rekao je Bojan.

- Trebaš mi ti da mi izdu*laš. Samo mi je krivo što nije iskren. Ima jedna devojka, "Fleš rojal", sa kojom smo bili i on i ja i to se ne zna, a on sad misli da meni to smeta - rekao je Zola.

- Znači pre ove "Zadruge"? - pitala je voditeljka.

- To samo on i ja. Bili smo u brutalnom se*sualnom odnosu i on misli da je meni krivo zbog toga. To su neke stvari koje nas vežu - rekao je Zola.

- Mi smo braća preko... Da je kuvala kao što je mešala odmah bih je oženio - rekao je Bojan.

- Zamisli ti šta je to - rekao je Zola.

foto: Pritnscreen/Instagram

- Ne želim. Kad biste rekli o kome je reč možda i da zamislimo. Znači bila je u nekoj sezoni Zadruge, je l' imala dečka? - pitala je Dušica.

- Pa nije Žiža, svaka je imala. Boki, dok sam živ nećeš biti sa Slađom - rekao je Zola.

- Ma kakva Slađa više. Evo, brišem Slađin broj - rekao je Bojan.

kurir.rs/