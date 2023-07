ZAUVEK STAVILA TAČKU NA ODNOS SA KAČEVENDOM! Ana progovorila o RATU sa BIVŠOM kumom, pa otkrila šta joj je najviše zasmetalo

Ana Ćurčić otkrila je da je za svagda stavila tačku na odnos sa kumom Milenom Kačavendom.

Bivša zadrugarka otvorila je dušu u Novom vikend jutru kod Jovane Jeremić, te je tom prilikom ispričala šta joj je zasmetalo kod doskorašnje prijateljice, ali se nadovezala i na njeno učešće u rijalitiju.

- U kakvim si odnosima sada sa njom? - pitala je Jovana.

- Nismo, bile smo prijateljica, a sad smo završile kontakt. Želim sve najbolje - rekla je Ana.

- Milena je stekla veliku popularnost preko tvog imena, da li si svesna toga? - dodala je Jovana Jeremić.

foto: Printscreen/YouTube

- Bilo je sve kako treba, posle je prešla granicu. Neke stvari mi se nisu svidele, ona je radila kako je znala. Ona je veliki borac, kroz život se bori i za svoju decu. Ako je i bilo preko mog imena, želim joj sve najbolje - nastavila je Ana.

- Šta si naučila u "Zadruzi"? - upitala je voditeljka.

- Da više volim i cenim sebe, da ne treba da se otvaram. Naučila sam da ne treba sa svakim sedim i pričam i da i dalje verujem u ljubav. _Neću da izgubim osobinu da treba da pomognem i taj osećaj kad pomognem je prava stvar - govorila je Ana.

foto: Printscreen/YouTube

- Da li je Aca neko ko te najbolje poznaje? - upitala je Jovana Jeremić.

- Da, on me znao kao dete. Mi smo u duši isti, samo se to nadograđuje. On zna onu moju žensku, pravu stranu, koju mi vraća posle toliko godina. on sad boji mou dušu, bila je siva, a sad ima dosta boja - govorila je Ana.

Podsetimo, dok je Ana Ćurčić bila u rijalitiju "Zadruga", njena kuma Milena zauzela se napolju za nju, ali i iznela mnoge potresne detalje Aninog odnosa sa Zvezdanom Slavnićem, koji ju je u rijalitiju prevario sa 23 godine mlađom Anđelom Đuričić, što se bivšoj zadrugarki očigledno nije dopalo.

Kurir.rs

Bonus video:

11:22 Ana Ćurčić šokirana saznanjem o kumi