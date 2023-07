LJUBA ALIČIĆ SE UKLJUČIO U UŽIVO EMISIJU I SVE ŠOKIRAO: Ulazi u Zadrugu 7, ali pod jednim uslovom i ima veze sa Acom Bulićem!

Folk pevač Ljuba Aličić uključio se uživo u emisiju "Narod pita" i otkrio da bi ušao u narednu sezonu najgledanijeg rijalitija na ovim prostorima, koja će se od ove jeseni nositi naziv "Zadruga 7 elita". Naime, folker je priznao da redovno gleda emisije o "Zadruzi", a sada je odlučio da se uključi u program zbog velikog prijatelja Ace Bulića, koji je u nekom momentu ušetao u studio i pridružio se Ani Ćurčić i Lazaru Čoliću Zoli.

- Ja non-stop gledam "Narod pita". Sve najbolje mom bratu Aci Buliću, on zna ko mu je pevao najviše na svetu, a što se Ane tiče, ubedljivo je trebalo da bude prva. Možda je bila malo zaplašena, ali ona je moralni pobednik - rekao je Aličić, koji je na početku razgovora zapevao da bi sve u studiju uverio da je to stvarno on jer su bili skeptični, dok drugi gledaoci, a među njima i Lepi Mića, nisu počeli da šalju poruke da se zaista radi o Ljubi Aličiću.

Pevača je voditelj zatim zamolio da prokomentariše estradni i zadrugarski rat Lepog Miće i Zorice Marković.

- S oboma sam radio i ne bih želeo da komentarišem to. Mića je veliki radnik, čovek koji živi za "Zadrugu", verujte, i sve je u pravu što kaže. Hoću Zolu da pozdravim i neka kaže Caru da se javi na telefon - diplomatski je odgovorio Ljuba, a onda ga je voditelj upitao zašto se Zorica i Miloš Bojanić ne vole, ali mu je on opet izvrdao:

- Uf, duboka je to tema, ali ne padam na te fore, Darko. Ubedljivo mi je bilo žao Ane Ćurčić jer su je svi napadali.

Na kraju mu je voditelj pročitao poruku Lepog Miće, koji mu upućuje zvanični poziv za "Zadruga elitu", a Aličić je otkrio pod kojim uslovima bi postao jedan od učesnika.

- Uf, nedajbože, ja sam nervozan čovek - bila je Ljubina prva reakcija, a onda je omekšao i priznao da bi se pojavio u rijalitiju, ali samo s prijateljem Bulićem, zbog kog se i javio u emisiju:

- Jedino Aca Bulić da mi pomogne da se smirim!

