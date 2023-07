ZVEZDAN URLAO U JAVNOM UKLJUČENJU! Slavnić POLUDEO zbog ljubavnice Anđele, izbezumljen pretio svima! (VIDEO)

Zvezdan Slavnić se uključio u lajv na svom TikToku, a onda je iznenada poludeo zbog komentara podrške koje je dobijao, a u kojima su on i Anđela Đuričić pominjani kao par.

Naime, njihovi zajednički fanovi su sve vreme govorili u množini da ih vole i da žele pomirenje, što je njega izbacilo iz takta, te je javno počeo da preti svojim pratiocima.

- Nema to volimo vas, ovde ste zbog mene, ovde nikoga nema 20 i nešto dana, volite me zbog mene, a da li će biti nešto ili neće to je druga stvar. Nemojte da mi pametujete više, preko glave ste mi, ćutim vam već 25 dana. Nisam fer? Ne, ja sam previše fer za vas, a drugi niko nije fer, ne sviđa ti se? Doviđenja, nemoj da vas pogasim sve, nisam ja fer, a ona je fer, šta? Neću više da vas čujem sa tim vašim glupostima, slobodno paljba - vikao je on.

