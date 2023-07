"ODNOS JE BIO RIZIČAN": Zola napokon PROGOVORIO O BEBI, istina je potpuno izašla na videlo, više NEMA NAZAD!

to je to

Lazar Čolić Zola u rijalitiju "Zadruga" bio je intiman sa Inom Rajzinger koja je po završetku rijalitija rodila ćerkicu. S obzirom na diskutabilan tajming porođaja, kod mnogih je proradila sumnja da li je Zola otac njenog deteta, a ni sam zadrugar nije siguran da dete nije njegovo.

- Da li je istina da je Kajli tvoja ćerka? - upitala je Ivana.

S obzirom na diskutabilan tajming porođaja, kod mnogih je proradila sumnja da li je Zola otac njenog deteta foto: Printscreen

- Ušao sa u ''Zadrugu'' 22. Oktobra. Tada mi je Boki rekao da nam dovodi dve devojke u krevet, a jedan od njih je bila Ina. alo smo pričali, desilo se šta se desilo. Sedam dana nakon toga je rekla da sumnja da je u drugom stanju. Dva puta smo radili test, koji je pokazao da nije u drugom stanju. Odnos je bio rizičan, ali nakon što se dokazalo da nije trudna, bio sam siguran da nije u trudna. Ona je govorila da nije u drugom stanju, a mojim fanovima je rekla da jeste, ali da ja nisam pogodan za oca zbog mog ponašanja u rijalitiju. Nisam ja neki papak da ne prihvatim dete, ukoliko je moje. Dopisivala se sa mojom podrškom gde tvrdi da je moje, imam poruke, a meni je sinoć rekla da ne brinem i da nije sa mnom zatrudnela. Ja sam sad primoram da uradim DNK test kako bih znao, jer ne želim da ne budem pored deteta, ukoliko sam ja biološki otac. Moja majka se ne oseća dobro zbog ove situacije, jako je uzrujana. Nisam odrastao s oba roditelja, a moja majka ne bi mogla da zamisli da ja dopustim da moje dete takođe odrasta bez oca. Stoji da nisam ni bajan, ni sjajan. Sad ću da ti pustim šta sam joj poslao - rekao je Zola.

Ona je govorila da nije u drugom stanju, a mojim fanovima je rekla da jeste, ali da ja nisam pogodan za oca zbog mog ponašanja u rijalitiju foto: Pritnscreen

- Ne kapiram zbog čega mi ne odgovaraš na poruke. Drugi ljudi mi govore da se sa njima čuješ, a sa mnom ne želiš? Da li je reč o medijskoj prašini, ili si stvarno trudna sa mnom? Nije strašno ako si sa mnom zatrudnela, ne bih nikada dao da moje dete odrasta bez mene. Ne znam zbog čega mi se ne javiš? Objasni mi?! - glasila je glasovna poruka koju je Zola uputio Ini.

- Ja sam videla šta ti je i ona odgovorila, a ti reci sam ako želiš - rekla je Ivana.

- Ne znam kako ljude nije sramota da forsiraju da li sam ja trudna ili ne na samom finalu, to je moj život. Da je Zoli stalo toliko, on bi me pozvao ranije i pokušao da sazna - napisala je Ina nekom od Zolinih fanova.

- Deluje kao da se uvredila jer joj nisi prišao tokom finalne večeri - rekla je Ivana.

Bivša učesnica "Zadruge" i bivša devojka Lazara Čolića Zole, Kristina Ina Rajzinger, se porodila i na svet je donela ćerkicu foto: Printscreen/Instagram

- Kažu da određeni broj žena koji se nalaze u toj situaciji ne žele da kažu ocu svog deteta da je njegovo, jer ne planiraju život sa njim, jer nisu to dete napravili u emotivnoj vezi. Ne mogu da budem miran dok ne saznam - poručio je Zola.

Da podsetimo, Bivša učesnica "Zadruge" i bivša devojka Lazara Čolića Zole, Kristina Ina Rajzinger, se porodila i na svet je donela ćerkicu kojoj je dala ime Kajli.

