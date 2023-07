LEPI MIĆA POSTAJE REKORDER! Priznao da u septembru ulazi u "Zadrugu 7", pa šokirao ovim rečima: Ovo je moj KRAJ!

Lepi Mića, popularni učesnik prethodnih sezona rijaliti programa “Zadruga“, otkriva detalje naredne sezone, o kojoj se do sada malo zna u javnosti.

-“Zadruga 7“ je meni novost, to je psihološka igra na nivou svađa i rasprava. “Zadruga“ je brend koji od nas pravi brend, a ne mi od nje. Uđu anonimci, koji postaju slavni, a na kraju i bogati. Ne znam ko ulazi, najavljena je ozbiljna priča sto sam čuo, ali na nama je kako ćemo sve to da izguramo, kakvi će biti zadaci i koliko će sve to da. Treba nešto novo, a ne samo crni sto - rekao je Mića i otkrio da će biti učesnik nove sezone.

- Razmišljao sam dugo, ali sve su prilike da ću da uđem. Neko sam ko pali i gasi svetla, jedna vrsta domaćina Mnogi kažu da sam neko ko je za produkciju, ali ja sam neko ko je spona između produkcije i igrača. Kada vidim da se pogube u nekim stvarima, ja sam tu da im kažem kao otac kako treba nešto da rade. To je za dobrobit svega i produkcije i nas i gledalaca. Moj zadatak je tamo veoma težak, ali niko me nije terao.

foto: Printscreen

Pevač otkriva da je došlo vreme i za penziju, nakon ovolikog učešća u rijalitijima.

- Ovo je moja jedanaesta sezona rijalitija, bez “Zadruge“ ne znam kako bih. Izašao sam dan pre, svi mi kažu da im je sve falilo bez mene. Ovo će biti moj kraj, “Zadruga 7“ ulazim, a posle toga, novi rijaliti ne, želim još ovo da ispoštujem. Glupo bi bilo da ne uđem. Za godinu dana ću u penziju, dovoljno od mene što se tiče javnog života. Žao mi je samo što sam pevanje prekinuo - rekao je Mića, pa se dotakao zarade koju je imao kroz rijaliti.

- Nije istina da sam osvojio silni novac, sve su to budalaštine što izmišljaju. Uvek neko ko nema para priča da imam para. Što se tiče mene, kada se sve sabere imam jednu dobru platu koja me čeka, znači mene čeka deset plata. Mi možemo da uštedimo jer nema čoveka koji može da ušteti deset do dvadeset hiljada evra, a mi dok smo tamo, možemo. “Zadruga“ je dobra jer ti je tamo sve besplatno i sve te čeka na računu kada izađeš. Sa druge strane svi su postali voditelji, pevači, glumci, oformili porodice. Oni što pričaju da uzimaju milione neka im je sa srećom, ali ja to ne vidim. Mnogi sad kukaju za honorare jer žute banke nemaju, a govorio sam im tamo. Zovu me i roditelji njihovi. Ko je poštovao i ponašao se kako treba prošao je fantastično. Onaj ko je glumio i ponašao se kako ne treba, prošao je onako kako je prošao.

foto: Printscreen/Narod pita, ATA Images

Mića je ponosan na ćerku Saru i posao kojim se ona bavi.

- Ćerka je veoma uspešna, talentovana je, prepametna, disciplinovana i Bog je nagradi. Firma je nagradi, ona je svoj život izabrala. Sad bi trebalo da dođe da se vidimo, njen život su avioni i hoteli. Putuje po celom svetu zbog projekata ko je radi, završila je ozbiljne škole - kaže Mića, pa otkiva kako porodica gleda na njegovo učešće.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

01:07 Lepi Mića: Podeljena su mišljena bila, očekivao sam i jedno i drugo