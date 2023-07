ZVEZDAN NE SME ANĐELINO IME DA POMENE! Slavniću stigla poruka UPOZORENJA od Đuričićkinog prijatelja: Ćutao sam 30 dana!

Bivši zadrugar Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su raskinuli nakon izlaska iz rijaliti šou programa "Zadruga", a on je sada javno priznao da mu je prijatelj mlade Crnogorke poslao poruku i rekao da u javnosti uopšte ne pominje Anđelu, a kamo li da o njoj priča nešto ružno.

foto: Printscreen

Iako se fanovi pomenutog para nadaju pomirenju, Slavnić, koji je aktivan na društvenoj mreži Tiktok, priznao je pratiocima da je prijatelj tražio od njega da o njoj ne priča ništa, te da ne želi da ga povezuju više s njom i traže mu da je komentariše.

- Dobio sam poruku od Anđelinog prijatelja da ne spominjem Anđelu u lajvu, da nešto ružno pričam za nju, ili da nešto pričam o njoj - rekao je Zvezdan i nastavio:

foto: Instagram

- Ja koliko znam, nisam to uradio, sad me dobro slušajte, trideset dana sam, ćutao, ćutao sam, evo ja sad kažem, nećemo da je spominjemo, ja je neću pominjati, ništa loše nismo spominjali, ja ovde ne dam da se spominje ništa loše o njoj, trideset dana sam ćutao i branio je, mozak ste mi probili, želim joj sve najbolje. Ona je to tražila, ne znam da li su nešto loše protumačili, ali ja sam ćutao 30 dana.

Kurir/ Informer

