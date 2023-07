BOLI STARA LJUBAV? Zbog novog Anđelinog poteza gore mreže! Njeni drugare prete Zvezdanu, a ona mu šalje TAJNE SIGNNALE?

Zadrugarka Anđela Đuričič uživa nakon raskida sa Zvezdanom Slavnićem, ali malo, malo, pa iskoristi priliku da ga "potkači" kroz storije.

Naime, to je učinila i ovoga puta, pevajući hit Milice Pavlović "Dabogda propao", a ljudi su shvatili da upravo ove reči posvećuje Slavniću.

foto: Printscreen Instagram

- Lak plen sam bila, neiskusna klinka, telo što te pali, kao ratnik služim se s' njim, tebe da pokosim... - pevala je Anđela.

Podsetimo, kontroverzni zadrugar Zvezdan Slavnić priznao je, tokom uključenja u lajv na društvenoj mreži Tiktok, da mu je zabranjeno da priča o Anđeli Đuričić.

foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Shutterstock, Ilustracija

Zvezdan je javno otkrio da ga je njen prijatelj kontaktirao i rekao da u javnosti više ne spominje Anđelu, a ni da priča o njoj u negativnom kontekstu.

Zvezdan je potom rekao da je nije spominjao 30 dana i i sam ne da pratiocima da pričaju bilo šta loše o njoj.

foto: Ana Paunković, Antonio Ahel/ATAImages

- Dobio sam poruku od Anđelinog prijatelja da ne spominjem Anđelu u lajvu, da nešto ružno pričam za nju, ili da nešto pričam o njoj - rekao je Zvezdan i nastavio:

- Ja koliko znam, nisam to uradio, sad me dobro slušajte, trideset dana sam, ćutao, ćutao sam, evo ja sad kažem, nećemo da je spominjemo, ja je neću pominjati, ništa loše nismo spominjali, ja ovde ne dam da se spominje ništa loše o njoj, trideset dana sam ćutao i branio je, mozak ste mi probili, želim joj sve najbolje. Ona je to tražila, ne znam da li su nešto loše protumačili, ali ja sam ćutao 30 dana - rekao je on na pomenutoj mreži.

Kurir.rs/Telegraf

Bonus video:

00:40 Evo gde je osvanula Anđela Đuričić