OVAKO JE BILAL UNIŠTAVAO MAJU U SARAJEVU! Taki izneo prljav veš: Ostavio je u stanu i POBEGAO! Progovorio i o prevarama i ucenama

Otac kontroverzne učesnice Maje Marinković, Radomir Taki, odlučio je da iznese sav prljav veš o njenom bivšem Bilalu Brajloviću.

Kako je istakao za medije, Bilal Brajlović je uništavao Maju Marinković u Sarajevu.

- Mislio sam da je Bilal okej momak, dok se nije ispostavilo nešto drugo. On je varao Maju za određeni novac. Postoje dve priče, ali Maja uvek priča istinu. I na svoju štetu izgovori nešto što ne treba. Nekoliko puta ju je ucenjivao da ne ide na "Pink", da ne dolazi u njihove emisije, iako je Maja sve vreme pod ugovorom i kazne su ogromne - priča Taki i dodaje:

- Maja je "Pinkovo" dete i on je nju hteo da uništi. Mi nikada od njih ne bismo otišli, to je naša kuća. Nikada ne bismo rekli nešto ružno protiv njih. Tada je on krenuo da ucenjuje Maju: "Ako ne napustiš emisiju na Pinku, ja ću te ostaviti... Ako ovo, ako ono". Nema potrebe da on bilo koga da ucenjuje, on ugrožava njen posao. Koliko ga je zavolela svedoči i to što je otišla u Sarajevo - govori Taki i za kraj otkriva:

- Fanovi su Bilalu i Maji uplatili letovanju u Mostaru, a problem je nastao kada je on hteo da povede celu porodicu. Umesto da se odmore Maja i on, Bilal je ipak celu porodicu poveo. Sa druge strane, mislim da nije bilo fizičkih obračuna. Do sada sam ga voleo, ali poslednji put pričam o njemu. Mislim da je lagao da ga je Maja tukla, sam je sebi napravio modrice i ogrebotine. Sklon je prevarama. Govorio je čak Maji: "Bodem se makazama, dođi po mene". Jedan dan je Maja htela da dođe na Pink, on nije hteo da je doveze. Ostavio je u stanu i pobegao - zaključuje Taki.

