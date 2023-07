STUDIO NA NOGAMA! Nakon uključenja Anitinog oca, GNEV njene majke se PROLOMIO: Smrad i kockar, ponovo će u ZATVOR!

Anita Stanojlović je sinoć u emisiji dobila neprijatan poziv od svog oca sa kojim ne razgovara, a koji joj je javno rekao da ne podržava njen brak sa Jovanom Tomić Matorom, zbog čega su ušli u raspravu.

- Kao otac i kao deda unuka kojeg ima, a ja njega nisam video toliko dugo zbog tebe. Ćerko da ti kaže nešto tvoj otac. Ja nikada nisam mrzeo tebe i tvoju braću, a odnos mene i tvoje majke je nešto drugo. Nikada te nisam uvredio, i mnogo mi je teško sve ovo što proživaljvam, i nikada neću da ti dam odobranje za to što si uradila, nikada neću biti pristalica - rekao je Anitin otac.

Nakon svega se oglasila i Anitina mama koja je ćerki poslala poruku.

- Ne nerviraj se, ništa nisi slagala, njemu je sve bilo bitnije od vas, počev od golubova, fudbala, kockanja, prokockao je sve. To je smrad koji ne zna kada ste rođeni. Zago*novao se svuda, pa sad beži jer svima duguje, možda hoće preko tebe u Zadrugu da bi se čupao iz kockarskih dugova. Ja sam krv propi*ala zbog vas troje, sama i nikada mi niko pomogao nije, a on bolje da spremi alimentacije koje duguje da ne bi ponovo išao u zatvor zbog istih dela. Odrekao te se kada si bila sa Bojanom, jer ga nije bilo briga, a setio se sinova kada sam rekla da ću da ga tužim zbog alimentacija, da bi mene odobrovoljili. On je svoje vreme provodio u kockarnicama ili na fudbalu, dok vas nije na kolače vodio, a kamoli da vas obiđe - pročitala je Ivana poruku Anitine mame.

