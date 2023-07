"ZABOLELO ME JE" Miljana otkrila šta joj je Ivan uradio, nakon 40 poziva mu PREKIPELO, sve se desilo na rođendanu malog Željka

Miljana Kulić pre nekoliko dana proslavila je peti rođendan sinu Željku, a na proslavu je stigao i njegov otac Ivan Marinković.

Sada je Nišlijka otkrila u emsiji "Narod pita" kako je protekao taj dan i priznala da ju je otac njenog deteta razočarao.

- Bio je Ivan po prvi put na njegovom rođendanu. Bila sam euforična, plašila sam se da možda neće ni doći, ali je na kraju došao. Imala sam najbolju moguću nameru da ugostim Ivana kao oca svog deteta, a on je rekao da sam mu dosađivala - rekla je Miljana.

- Rekao je za ''Premijeru'' da ju je blokirao, jer ga je taj dan zvala 40 puta - dodao je Darko.

- Ona njega nije uznemiravala, a on je to uradio iz hira - kazala je Miljana.

- Da li te je to zabolelo? - upitao je Darko.

- Ja se više neću s njim svađati, jer sve ovo radim zbog našeg sina Željka. Sve što mi smeta ću reći. Zvala sam ga jer sam Željku pričala da mu tata dolazi, jer nisam želela da se opet najavi, a da ne dođe - rekla je ona.

- Ovo je prvi rođendan koji smo zajendo slavili. Nije me ispoštovao kao majku. Nije do finansija, nije učestvovao u toku plaćanja. Nije me pitao da li mi nešto treba. Možda je mogao da me pita bar: ''Da li ti treba?'' Samo me zanima princip, zbog čega nije. Meni alimentacija ne treba, ali bih srećna bila da me je pitao - rekla je Miljana.

- Mogao je samo da me pita da li mi išta treba. Došao je na rođendan svog sina, a mene ništa nije pitao, jer ga ne zanima. Bilo je i lepših rođendana, ovaj je bio prelep, ali nije bio savršen - istakla je Miljana.

Željko je nastao onda kad smo Ivan i ja bili u emotivnom odnosu. Ivan je govorio da me je verio gumenim prstenom, ali postoji dokaz da to nije tako - kazala je Miljana.Da li te boli to što je on predstavio tako da ga ne zanimaš i da se igrao sa tobom tada? - upitao je Darko.

- Jeste me zabolelo, ali je važno da ja znam istinu. Shvatila sam da želi da me omalovaži i poniti kao ženu. Moja porodica i ja ćemo sve od sebe dati da Željko ide pravim putem. Jedna vaspitačica je rekla nije čest slučaj da dete bude toliko kulturno. Sve ću dati samo da bude uspešan i dobar čovek - rekla je Miljana.

