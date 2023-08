"KRIO JE DA JE OSTAVIO TRUDNU DEVOJKU..." Zolu otac priznao tek posle DNK testa, imao je samo 12 godina, a NJU nikada nije video

Lazar Čolić Zola nikada nije javno govorio koliko mu je teško palo odrastanje bez oca, međutim, to je na njega i te kako ostavilo traga. Srećom, traume su izostale zahvaljujući mami Bosi koja mu je bila i otac i majka, a tako je i dan-danas.

- Rođen sam u Sremskoj Mitrovici. Moji roditelji su se zabavljali, začeli mene, a onda je otac otišao u Nemačku, gde je živeo njegov otac. Navodno, nije znao da je moja majka trudna. Kada je saznala da je trudna, ona je na sve načine pokušavala da dođe do njega, ali uzalud. Vesti o trudnoći moje mame su došle i do mog dede koji je živeo u Nemačkoj, ali moj otac to nije priznavao. Majka je onda otišla kod svoje familije u Mitrovicu, odakle je pokušavala da dođe do njega i nagovori ga da me prizna... da jednog dana, kad odrastem, znam ko mi je otac. Obećavao joj je da će doći, a od svih je krio da je ostavio trudnu devojku...

- Kada sam imao 12 godina, majka je na nagovor svojih drugarica, pritisla mog oca da se uradi DNK analiza i zvanično potvrdi očinstvo. On se u Nemačkoj već oženio i dobio dve ćerke, započeo novi život. Došao je posle mesec dana i tada sam ga prvi put video. Sećam se tog dana, kao da je juče bilo... Predveče smo majka i ja došli u jedan lokal da se nađemo sa njim i njegovom ženom. Srce mi se uzlupalo kada se ispred lokala zaustavio auto sa nemačkim registarskim tablicama. Majka ga nije videla 12 godina, ja nikad... U očima sam mu video da mu je sve jasno i da je svestan da sam njegov sin. Majka mu je rekla da to možemo da rešimo finim putem ili preko suda i da hoće da u mojoj krštenici stoji ime oca... Mesec dana kasnije, otišli smo da u Banjaluci odradimo DNK analizu. Ovo nikome nikada nisam pričao... Imao sam strašnu tremu. Pojma nisam imao šta je to DNK. Pretpostavio sam da nije ništa strašno, jer me majka ne bi dovela u opasnost. Kad smo uši u tu prostoriju gde je trebalo da nam uzmu krv ili nešto na analizu, moj otac se naglo okrenuo. Nešto ga je preseklo i rekao je majci – Znaš šta, jasno je meni da je on moj sin. To što treba da platimo analizu, bolje da dam vama. A meni je rekao – Od sada, ako te neko pita imaš li tatu, reci da imaš. Ja sam tvoj tata - ispričao je Zola u jednom intervjuu pre dve godine i dodao da ima i sestre po ocu u Nemačkoj, ali da ih, nažalost, nije upoznao.

