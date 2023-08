VELIKI INTERVJU ANĐELE ĐURIČIĆ! Otkrila detalje iz Zadruge, priznala šta joj je Zvezdan RADIO, a evo kako su je NJENI PRIHVATILI

Bivša zadrugarka Anđela Đuričić, obeležila je prošlogodišnju sezonu rijalitija "Zadruga" u kojoj je bila sa 23 godine starijim i zauzetim muškarcem Zvezdanom Slavnićem, sinom bivšeg košarkaša Zorana Moke Slavnića.

Anđela je sada sumirala utiske o svom učešću.

- Prvi put sam pristala na ponudu producenata i tada sam došla do trećeg mesta. Ušla sam radi vlastite promocije, ajmo kazati lakšeg puta do cilja, poslovnih saradnji… Ljudi su me zavoleli, bila je to jedna sasvim druga Anđela, nisu me pratili skandali. Kad sam ponovno ušla u šestu sezonu nisam ni slutila što će mi se dogoditi - rekla je Anđela, pa se osvrnula na Zvezdana.

- Prvih mesec dana naš se odnos bazirao isključivo na razgovorima iz čega je nastala obostrana emocija. Tada smo priznali, nije bilo smisla da lažemo sebe, a i gledatelje. Ali on je za mene prošlost, stavila sam tačku ‘na i‘ na taj odnos. Ja sam se zaljubila! Možda je to sebično od mene, ali je iskreno. Zaljubila sam se i nisam razmišljala o tim stvarima. To je njegova prošlost - rekla je Anđela, pa se osvrnula na trenutka kada je Ana Ćurčić ušla u "Zadrugu".

- Bila sam u ogromnom stanju šoka koji sam pokušala prikriti. Nekako sam se držala… Nije mi padalo napamet, ni njemu ni meni, da bi ona mogla ući. Tek je tada usledilo grozno razdoblje. Ali šta je tu je, morala sam se nositi s postupcima koje sam napravila. Nisam previše osećala da je unutra, da budem iskrena, jer nikad kao dve žene nismo vodile razgovor. Osim kad bi bile emisije uživo. Nisam joj dozvoljavala da mi priđe, iako smo mogle obaviti jedan pravi ženski razgovor. Međutim, nije mi žao što se to nije dogodilo - rekla je Anđela, pa progovorila o tome što je odlučila da tuži Zvezdana Slavnića i da li ga još uvek voli:

- Jesam, i to zbog fizičkog nasilja u "Zadruzi". Videli ste i sami šta mi je radio. Ne, ne… Nikako. Posle puno meseci sam pogledala istini u oči. Imam osobinu kad me neko toliko jako povredi da ga precrtam kao da nikad nije ni postojao. Toliko mi je pao u očima da vam ne mogu opisati. Evo nismo zajedno već oko mesec dana. Ja sam donela tu odluku i toliko mi je laknulo… Konačno se osećam kao ona stara Anđela i pitam se što mi je sve to trebalo - rekla je Anđela, pa otkrila da Zvezdan nije pokušao da se pomiri sa njom, pa se osvrnula na svoje roditelje:

- U dobrim sam odnosima sa svojim roditeljiima, a sve laži koje su napisane, apsolutno nisu istinite. Dosta sam se pribojavala susreta s njima. Bilo je svega kad su me videli nakon izlaska, od suza, plača, smeha, zagrljaja, lekcija koje su mi održali - rekla je Anđela.

