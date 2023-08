PRVI SUKOB A ELITA JOŠ NIJE POČELA Anita odmah NAPALA bivšu cimerku: Ljubila si se sa Matorom! Teodora joj nije ostala dužna! HAOS

Bivše zadrugarke i bračni par Anita Stanojlović i Jovana Tomić Matora, ulaze u sedmu sezonu "Zadruge" koja se zove "Elita".

Kako kažu, ne boje se da će zadrugari pokušati da ih posvađaju.

- Ne plašimo se nikoga. Jedino čega se plašim je moje reakcije ako neko bude bezobrazan prema Aniti, svi znaju da mi je to slaba tačka. Pričale smo o mom ponašanju u prethodnoj sezoni. Muka mi je više da mi se lepe epiteti koje ne zaslužujem - istakla je Matora, pa se osvrnula na spekulacije da je u drugom stanju:

- Ne ulazim trudna u "Zadrugu", samo sam debela, ali to imamo u planu, ja se ne šalim sa tim stvarima. Imamo dosta planova za budućnost, ali prvo da ovde uzmemo parice. Neću piti u "Zadruzi", iskoristiću to vreme da pripremim organizam za vantelesnu oplodnju. Ne želimo da donor bude neko ko nam je blizak, to nikako, ali možda neko iz Grčke. Pitali smo Alekseja, od bi voleo samo da to bude devojčica.

Tokom lekarskog pregleda Anita je srela buduću cimerku Teodoru Radojičić, koju je zbog Matore blokirala na društvenim mrežama.

- Jovana mi je rekla da ste se ljubile, pa sam te zbog toga blokirala - objasnila je Anita, na šta se Teodora nadovezala:

- Pa da, Matora je kriva. Nisam se ni sa kim ljubila. Nemoj mene da se plašiš, molim te.

- Ne plašim se ja nikoga, verujem Jovani. Nisi ti u pitanju, sve njene devojke sam blokirala - odgovorila joj je Anita.

