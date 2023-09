TAKI DOVEO DEVOJKU TEODORU U KARANTIN: Svi su ostali bez teksta kada je otvorio gepek - pun EVRIĆA

Radomir Marinković Taki doveo je svoju devojku Teodoru Delić u karantin pred početak rijalitija "Elita", koji startuje u subotu u 21 sat.

foto: Kurir

Njih dvoje su prvo pozirali fototeporterima zagrljeni i nasmijani. Taki je u jednom trenutku otvorio gepek gde, pored stvari, drži i novac, svežanj evriča od po 100 evra, a vidi se i novčanice od po 200 evra.

foto: Kurir

Marinkovića je publika upoznala u mnogim emisijama vezanim za "Zadrugu", dok je Teodora izazvala veliku pažnju u devetoj sezoni rijalitija "Parovi". Jednom prilikom je otkrila i da je imala grupnu vrelu akciju.

- Uvek sam bila avanturista i ne mislim da i dalje grupni seks treba da bude tabu tema. Imala sam trojku u trećem razredu srednje škole i ne kajem se zbog toga. Moji će verovatno da polude zbog ovog saznanja, ali to je bilo i prošlo. Volim da eksperimentišem! Bitno je da nikada nisam eksperimentisala s drogom i sličnim stvarima, a seks je svakako lepa stvar. Mislim da bih opet volela da doživim to iskustvo, ali s nekim koga volim i nekim u koga imam poverenja. Verujem da bi to mnogi voleli da dožive, ali nemaju hrabrosti. Nemam problem da pričam javno o tome. Ovde se svi nešto foliraju i prave se fini, a ko zna šta su sve radili napolju - govorila je ranije Teodora, a da li će tako i u Eliti ostaje da se vidi.

kurir.rs/M. J.