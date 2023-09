U ELITU UŠLA DEVOJKA KOJU JE MUŽ PREVARIO SA STANIJOM DOBROJEVIĆ! Prošla je pravi PAKAO, na poternici je, TRAŽI GA POLICIJI

Novi rijaliti šou Elita kreće! Nagradni fond je najveći do sad koji je neki rijaliti imao - 250.000 evra, što znači da je prva nagrada 100.000 evra, a druga, treća i četvrta 50.000 evra!

Prva učesnica Elite je poznata tiktokerka, Amela Ahmić.

Nju je suprug prevario. Posle tri godine braka, muž je prevario sa Stanijom Dobrojević pre mesec dana.

"1. juna me je samo nazvao da dođem i pokupim svoje stvari. On se predstavlja kao lažni milioner, a njegovi su podstanari. Nikako nisam mogla da odgonetnem ko je. Samo mi je rekao da dođem po stvari u Austriji. On je otišao je u Majami. Samo mi je rekao da se zaljubio. Oni su trenutno Crnoj Gori. On je lažan čovek. I austijske novine su objavile da je on prevarant. Prošla sam pakao. On je veliki prevarant" - ispričala je Amela.

Kako će se snaći ostaje nam da vidimo.

