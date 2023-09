NOVA UČESNICA ELITE PROŠLA LJUBAVNI PAKAO: Ovo je REPER zbog kojeg je Jovana dobila ANOREKSIJU

Nova takmičarka "Elite" Jovana Cvijanović je u studiju pre ulaska priznala da ju je povredio poznati reper i da je mnogo propatila zbog toga, kao i da je dobila anoreksiju zbog toga što ju je blokirao na svim društvenim mrežama i nije želeo da odgovara na njene poruke.

- On je samo nestao iz mog života. I dalje ne znam šta se desilo. Samo je nestao, samo sam bila blokirana na svim mrežama. Pokušavala sam i pokušavala, ali sam blokirana. Verovatno je našao neku drugu devojku... Za mene je to vrsta mentalnog zlostavljanja, dobila sam poremećaj ishrane od toga. To je bilo u januaru - rekla je Jovana u studiju.

Kad se uselila na imanje, Jovana je priznala svojim cimerima da je poznati reper koji ju je povredio ni manje, ni više nego MC Stojan.

foto: Damir Dervišagić

Znači ne interesuješ ga u životu - rekao je Janjuš.

- Hteo je da me vodi kod roditelja, ja se jedno jutro budim, jedna kukica na Whatsapp-u, odbija mi pozive, opet sam ušla i nema slike. On je mene blokirao na svim mrežama - govorila je Jovana. - On nije normalan. Šta si radila sa MC Stojanom? To je on? Deluje kao fin dečko - upitao je Janjuš.

- Nije ni dečko, ima 41 godinu. On je bio uporan, koja devojka ne bi pala na pažnju - nastavila je Jovana Cijanović.

