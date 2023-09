UČESNIKA ELITE ZATEKLA VELIKA TRAGEDIJA! Svi će plakati nakon ovih REČI, vrlo TUŽNO!

Bivši rijaliti učesnik Ramiz Gusinac je novi takmičar "Elite".

Pred sam ulazak u studio, ovaj zgodni frizer iz Novog Pazar progovorio je o aferama iz karantina, a onda otvorio dušu i progovorio o tragedijama koje su zadesile njegovu porodicu.

- Sedimo tu 12, 13 sati... Malo smo se tamo valjali, katastrofa. U karantinu je bilo haosa. Ne bih da pričam... Naš brat Uroš se zaljubio u onog analitičara, kako se zove čovek... Ovaj drugi se nije izjasnio... - priznao je Ramiz.

- Sve što budem imao da kažem, neću da lažem, sve ću da ispričam... Mogu sve da ispričam... Smrt ćerke, oca, saobraćajna nesreća starije ćerke, to su mi najtužnije stvari u životu. Dešavaju se loše stvari... Umrlo mi je dete od dva i po meseca. Žena je otišla da ga pogleda, bilo je mrtvo. To su neke neobjašnjive smrti, ne znaju doktori da objasne. Mi smo vernici. Jedino što me teši je što jedino dete nevino može da stane ispred Boga i moli za svoje roditelje - ispričao je Gusinac.

