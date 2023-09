ŽIKA ZANA OTKRIO ISTINU O ODNOSU JELENE I KONTROVERZNOG UČESNIKA ELITE! Osvrnuo se i na pretnje: Neka priča šta hoće!

Uroš Stanić ušao je sinoć u "Zadrugu 7 - Elite", a tom prilikom šokirao je sve izjavom da je Lepi Mića njegov tip muškarca.

On je između ostalog priznao i da mu je Jelena Zana - baba.

Tim povodom se sada oglasio Žika Zana.

- Pa nisam znao da je ušao. Iskreno, neka mu je sa srećom, sve najbolje. Što se tiče toga da su u srodstvu, znate kako je to ranije bilo, sestre se rode u razmaku od 25 godina, pa je ispalo da mu je ona baba, ali jesu rođaci - rekao nam je on.

Žika je takođe otkrio i da li su Jelena i Uroš u kontaktu.

- Koliko ja znam oni nisu u kontaktu, prosto imamo obaveze, ne stižemo i to je to - rekao nam je on.

Nakon što je Žiki otkriveno šta je sve Uroš rekao za njih, imao je kratko da poruči:

- Znate kako, ovo je slobodna država, svako ima pravo da govori ono što želi. Niko to ne može nikome da zabrani. Neka priča šta hoće.

Podsetimo, Uroš je šokirao medije kada je otkrio da je njegova baba Jelena Galonić iz poznate grupe "Zana".

- Moja baba je Jelena iz grupe Zana, i oni su katastrofa reagovali. Ona se plaši šta mogu da iznesem o njoj, uopšte nije svećka, haos nam je pravila i jako je bezobrazna osoba. Moja mama, njena ćerka znači, ju je molila da je zaposli, imala je svoj studio ali ona to nije htela, gleda samo sebe - otkrio je on.

