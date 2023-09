MARIJA BULAT U INVALIDSKIM KOLICIMA! Potresnom objavom tera SUZE NA LICE, objavljena i FOTKA kako izgleda sada

Supruga pevača Marka Bulata, Marija Bulat, bori se sa teškom bolešću, a sada je sve zabrinula kada je objavila fotografiju iz bolnice.

Naime, ona je na svom Instagram profilu objavila fotografiju iz invalidskih kolica i opisom rastužila mnoge.

foto: Dragana Udovičić

- Voli me. Pomozi mi da ozdravim. Izleči me. Isceli me. Nemoj da i to sve moram sama, kada su tvoje ruke duplo snažnije od mojih. Da me kroz oluje prenesu, a ne ostave da me kisa i snegovi zatrpaju u čoskovima. Voli me. l kad ne volim sama sebe. l kad mislim da niko ne treba da me voli. Kad mrzim tebe u svetu u kojem se nalazim. Proći će. Kao i sreća kad ima rok trajanja, tako i tuga obudavi, nevolje produ i ostanu zivopisne duge posle teških kiša. Onda ću ja da volim tebe. l gola. I bosa - započela je Marija objavu:

- Zakrvavljenih usana od pozude i mirisnih vlasi na glavi, spremnih da osete tvoje ruke dok ih mrse. Voleću te ujutro. I u podne. Volecć te i kad me ima i kad me nema. l kad ne budeš voleo sam sebe. Čekaću, voleću te i kad prođu tuge. I kad je sreća, volećemo se onda kad je sve predivno. Onda kad je sve tmurno. Onda kad lete oblaci u smeru u kojem mi želimo. Kad nam se prsti isprepleću u simfoniiama života i ljubavi, dok sreća lebdi nad glavama. Volećemo se. Onda kad padnemo.Onda kad ustanemo. Kada imamo toliko da ne znamo sta ćemo. Kada nemamo ništa, pa ne znamo sta ćemo. Kada nas sastave juzine, a rastave košave. Volećemo se. U dobru i zlu. U svakom novom danu. U bogatstvu. U siromaštvu. I kad nam se tela udalje, duše će ostati sastavljene. Za neka bolja sutra. Proći te se loše. Najbolje će nam tek doći, a tebi preostaje samo jedno. Voli me - završila je objavu Marija Bulat.

Marija Bulat u invalidskim kolicima foto: Printscreen/Instagram/marija_bulat

Podsetimo, Marija boluje od hronične anemije, te redovno prima terapije, a pevač joj je u teškim trenucima najveća podrška.

