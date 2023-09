HITNO PREKINUTA PODELA BUDŽETA! Haos u Eliti, Kačavendi ozbiljno ZAPREĆENO, a onda se desio OBRT, iznete POVERLJIVE INFORMACIJE

Lepi Mića naredni mali budžet dao je Luki Majčici.

Luka Majčica je neko ko je boravio kod mojih dobrih prijatelja u Beogradu, koji su mi rekli da obratim pažnju na njega i rekli su mi da je fin, kulturan i vaspitan. Meni je Stefan Karić kao brat, kada me on zamoli, za mene je to kao sveto slovo - rekao je Mića.

Sledeći mali budžet dao je Boži Džonsu, dok je Teodori Delić i Vivien Kurtović.

foto: Printscreen

Božo, mali budžet, bori se kao lav, to je na tebi - rekao je Mića.

Naredni mali budžet dao je Davidu Romano, poznatijem kao Čuburac i tom prilikom ga pohvalio što ima engleski fakultet.

Htela sam da kažem, Čuburac zna ozbiljne beogradske priče i mislim da će pasti mnoge glave, iako nije 215 godina u Beogradu i informisan je kao biro - rekla je Kačavenda.

Gospođa ovde je prijateljica sa mojim mnogo dobrim drugarom, bila je dobra drugarica. Pre mog ulaska u "Elitu" ja sam dobio dosta informacija - rekao je David.

Nemoj da se šlihtaš Mići, pričaš sa mnom - rekla je Kačavenda.

Pošto i ona i ja dolazimo s Vračara, 90-ih godina sam bio poznatiji u ovom gradu - rekao je David.

Ja želim da kažem da mislim da će ova "Elita" da gori...Dolazim na lekarski pregled, vidim neke šarolike ljude, svi se ućutali, između ostalog i skraćeni Janjuš - rekla je Kačavenda

foto: Printscreen

Kako se vi ne poznajete a imate isto društvo - skočila je Snežana.

On i ja smo se prvi put upoznali na sistematskom - rekla je Kačavenda.

U to ne veruju ni vrapci na glavi - rekla je Sneža.

Isto kao što si se ti slikala za Plejboj. Taj urednik mora da je bio slep...Dečka sam prvi put videla tada i novinari me pitaju za njega, ja kažem da ga ne poznajem. Uglavnom, dolazi čovek, pružim mu ruku, on me izgrli i kaže mi: "Kako se ne znamo, 25 godina iz čuburskog parka", ja mu kažem da mi objasni gde je taj park i onda je on spomenuo nekog čoveka kog ja ne znam - rekla je Milena.

Nemoj da zaboraviš i da gospodin Bulić živi u Londonu dugi niz godina, imam i ja mnogo lepe informacije - rekao je David.

Da li si ti rekao da je kuma tvoja prijateljica i da ulazite da raskrinkate dešavanja iz šeste sezone?! To je bila tvoja rečenica - rekla je Sneža.

Da, tako je, ja sam rekao da će da se krene s tom pričom. Ja sam veoma zaintresovan što se tiče tih stvari oko Ane i Zvezdana - rekao je David.

Kurir.rs / Pink

