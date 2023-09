ŠA NE ŽELI DA ODUSTANE OD BRAKA! Reper po prvi put javno progovrio o odnosu sa Vanjom, a sebe krivi za JEDNU STVAR

Reper i bivši zadrugar Nenad Aleksić Ša nakon samo mesec dana braka razveo se od influenserke Vanje, a sada je po prvi put progovorio o svom trenutnom ljubavnom statusu za Kurir.

Ša je istakao kako su se on i Vanja posvađali oko gluposti i da se nada da će uskoro sesti i popričati, kako bi izgladili sve nesuglasice.

- Iz nekih nama čudnih razloga se desilo to što se desilo, mislim da nije trebalo da dođe do toga jer nije bila ni prevara, kao ni neko nasilje, iz nekih glupih razloga smo prepunili čašu, voleo bih da može da se ispravi sve to. Nas dvoje se nismo razveli, još uvek smo muž i žena. Ja kažem opet da se sve nekako desilo pebrzo i peglupo... Imam malo ishitrene reakcije i kada dođe do nekih stvari, ja umesto da povučem ručnu malo, ja ne dozvoljavam tu prostora i da se smire stvari, već bih da rešim sve sad i odmah. Ne mogu nju da krivim, da kažem da je ona kriva za nešto, ono što se pisalo da je sa mnom zbog reklame je moja ishitrena reakcija, lupio sam glupost. Naravno da se devojka udala iz ljubavi. To što se desilo između nas nije nerešivo, ali ja sam nestrpljiv samo i mislim da sam malo prenaglio - rekao je Ša.

Ša je rekao da neće odustati od braka i da će se na sve načine truditi da izgladi odnos sa Vanjom.

- Neću odustati od toga da probam da sačuvam brak, to je moja želja i volja. Razumem da je i ona povređena, ali prošlo je nedelju dana, malo smo se smirili i mislim da je vreme za razgovor, nadam se da će doći do razgovora - rekao je on.

Inače, da je reper zaista voljan da povratri svoju mladu suprugu, svedoče i poruke na druptvenoj mreži Tiktok, gde se transparentno obratio Vanji, poručivši joj da ga odblokira.

