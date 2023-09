MAJKA SE ODREKLA NIKOLE LAKIĆA! Tada se sve desilo zbog novca, ceo haos se emitovao u programu UŽIVO

Takmičar sedme sezone rijalitija "Zadruga", Nikola Lakić dobro je poznat javnosti zbog svog učešća u TV formatu "Parovi".

Aktuelni zadrugar uspeo je tokom boravka u zemunskoj vili da začne dete sa sadašnjom suprugom Aleksandrom Cokom Tasić. Međutim, uz blagoslov, za njegovo ime će se vezati brojne porodične drame koje su se odvile na "Hepi televiziji".

foto: Printscreen

Tokom svog poslednjeg učešća u "Parovima", Nikola se takmičio uz svoju suprugu Coku, ali i sestru Nedu Lakić.

Nikolina majka Marina nije se libila da se uključi telefonskim putem ili da gostuje u "Parovima" i tom prilikom da iznosi prljav porodični veš.

- Za mene je poražavajuće što moja sestra ne poštuje ženu mog života. Poražavajuće je što moja majka kaže da sam ja Tasić i da ne treba da slavim slavu. Poražavajuće je što majka neće da me čuje. Mi ćemo ići uzdignute glave i prebrodićemo sve - rekao je Lakić nakon jednog od brojnih sukoba sa majkom i sestrom nakon kojih se ona njega odrekla.

- Izneo je laž koju mu nikada neću oprostiti, da sam mu ja uzela novac koji je ostavio za stan. Ja sam njemu pokazala priznanicu da se novac nalazi u banci i da ne mogu veći iznos da podignem odjednom, da moram najaviti podizanje novca. Došao je u dva navrata i dobio taj novac. On i Coka tvrde kako sam im ja uzela novac, ali ja tvrdim da to nije istina. I on mene tuži i ja njega tužim. Sada je ta stvar na sudu i tamo će se sve razrešiti - pričala je svojevremeno majka Nikole Lakića.

foto: Printscreen/Happy

Podsetimo, Nikola Lakić i Aleksandra Tasić začeli su dete u rijalitiju "Parovi", a sada su roditelji dečaka Lazara.

Kurir / Srbija Danas

