KAČAVENDA URNISALA KUMU ZA SVA VREMENA! Otkrila šta je Ćurčićeva radila dok je Slavnić bio u zatvoru: Varala ga je sa MOJIM...

Rijaliti učesnica Milena Kačavenda sinoć je u emisiji "Pitanja novinara" potvrdila da je njena bivša prijateljica Ana Ćurčić varala svog bivšeg nevenčanog supruga Zvezdana Slavnića sa njenim bratom!

Milena je nedavno iznela šok optužbe na račun Ćurčićeve. Kako je navela, Ana je varala svog supruga, ali i Zvezdana Slavnića.

foto: Ana Paunković, Petar Aleksić

- Demantovala si ovih dana brojne stvari koje su bile glavni uzroci razmirica Ane i Zvezdana. Potvrdila si da je Ana svog muža varala sa Zvezdanom - rekao je novinar.

- Stojim iza toga. Naš dogovor je bio da taj detalj prikrivam i naravno da sam to demantovala, ali istina je drugačija - priznala je Milena.

- Koliko je to trajalo? - pitao je novinar.

- Oko godinu dana, posle toga je pokrenula brakorazvodnu parnicu - istakla je Kačavenda.

foto: Printscreen TV Pink

- Da li si rekla da je Ana, dok je Zvezdan bio u zatvoru, bila sa tvojim bratom? - pitao je novinar.

- Da, to je bilo za 18. rođendan mog sina. On mi je to sada rekao jer je video u kom smeru ide ta situacija. Moj brat je ozbiljan čovek koji odgovara za greške koje je napravio. Ja sam se šokirala, to je bilo 2019. godine. Povezao je Anu sa rođendana. Međutim, saznala sam da mu je uplaćivala novac dok je bio u zatvoru i slala mu je istu fotografiju kao i Zvezdanu u zatvor. Oni su bili u kombinaciji - rekla je Milena.

- Znači tvrdiš da je Ana bila neverna Zvezdanu dok je bio u zatvoru? - pitao je novinar.

- Jeste, jeste. Ana i ja smo zategle odnos šest meseci pred njen ulazak u rijaliti - ispričala je Kačavenda.

