ANITA SAZNALA ZA MATORINU VRELU AKCIJU U TOALETU! Tomićeva prepričavala cimerima ŠOK DETALJE, a njena supruga gutala knedle!

- Videli su roditelji da sam muškobanjasta, nisam nikad dovodila devojke kući. Kasno sam ja saznala, sa 23 godine. Imala sam ja prvog dečka sa kojim sam izgubila nevinost i dovodila ga kući i kad sam im rekla mama mi je rekla da me se otac odrekao i ja doživim stres i u bolnicu. Došla Premijera, Nemanja došao kod tate i on se raspada, pa sve moje slike kao dete u haljinici. Mislio je da je on kriv jer me je zvao sine, govorio mi da moram da budem jaka, da ne dam da me zadirkuju u školi, ali eto -počela je Jovana, pa nastavila:

- Ja sam slučajno saznala i to sam bila sa nekim likom sa fakulteta, moj drugar jedan je kockao i ja sa njim i dobijemo 300 hiljada i odemo u klub. Bila jedna igračica ful riba i taj moj drug se ložio slao šampanjce i moj zadatak je bio da je ja dovedem i ona mi kaže da bi ona sa mnom. Ja u wc ona sa mnom gurne me i poljubi me i meni se to svidi, a nije mi bilo na pameti. Pitala me je je l' sam sigurna da nisam lezbejka ja joj kažem da nisam ali sam otišla sa njom na piće. Posle smo bile zajedno, raskinule i ja joj smuvam drugaricu. Nisam ja striktno lezbejka, volim ja i se*s sa muškarcem ali me emotivno 8 godina ne privlače - rekla je Matora.

