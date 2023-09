KOMŠIJE UDARILE PO DESINGERICI BRUTALNIJE NEGO IKAD Izvređali ga NAJSTRAŠNIJE, otkrili svu njegovu INTIMU, brutalno RASKRINKAVANJE

U medijima i javnosti se digla prašina oko repera Dragomira Despića Desingerice i njegovih kontroverznih nastupa na kojima ljude poliva vodom, udara patikama i bušnim čarapama.

Nedavno je i priveden zbog brze vožnje, što je priznao ali je ostalo da dostavi dokaz da nije bio pod uticajem psihoaktivnih supstanci.

Sve ovo bio je dovoljan razlog da se mediji upute u njegov komšiluk gde živi sa suprugom Nevenom i ćerkom Dunjom.

- Dragog znam još dok je dete bio, voleo je da pravi s***a, ali ona dečačka. Bio je dobar đak, ali uvek nedisciplinovan što nas je sve čudilo jer su mu roditelji fini ljudi. Inteligentan je on i mislim da ovo radi sve zbog para, mada ga je malo ponelo pa ga možda i promeni, kaže stariji gospodin.

Za Desingericu znaju čak i starije gospođe koje su sreli ispred obližnjeg mega marketa.

- Deca ga spominju pa smo se i mi dokone raspitale o njemu. Šokirale smo se kada smo videle. On je inače bučan i ovako kada hoda, malo je neartikulisan, ali je očigledno to sada iskoristio da napravi cirkus. Suprugu mu viđamo sa ćerkicom, ona deluje fino. Jeste da, poput svih ovih mladih danas ima silikone, ali deluje da je prisebnija od njega. Stalno je ona sa devojčicom, njega nismo videli da je šeta.

Komšije udarile po Desingerici

Studentkije za koje su procenili da bi možda mogle znati nešto više o Desingerici, su rekle da su neki njihovi prijatelji išli na nastup.

- Ljudi se lože da ih on udari patikom. To snimaju i kače po Tiktoku, pa misle da su postigli nešto više od drugih. Ne živimo ovde, ali smo ga viđali i obližnjem kafiću. Ranije je bio iole normlan kada je ponašanje u pitanju. Sada mislim da ga je udarila popularnost u glavu, mada i klinci ga saleću da se fotografiše, kaže Sara dok Una dodaje:

- I njegova žena je popularna na Tiktoku, sada nije toliko aktivna jer brine o detetu, ali i ona je u fazonu kao i on. Poznaje je moja sestra, kaže da se nervira jer je Dragomir okružen ženama i da je pogodilo što se pisalo da je bio sa Majom Marinković. On dosta zarađuje i ona ga podržava, misli da je super smislio način da se izdvoji u moru repera. Njoj ne smeta što udara ljude patikom.

Mnogi momci i devojke iz kraja su išli kod Despića da ih tetovira.

- I dalje on to radi samo manje dosta jer ima nastupe. Sve je počelo iz šale. Nije nama problem Desingerica, nego ljudi koji idu na taj nastup.

Za roditelje Despića komšije kažu da su pristojni ljudi:

- Digli su i oni ruke. Ne mogu to da razumejum ali šta će da urade? Odrastao je pa neka odgovara za svoje ponašanje. Rodbina ga se stidi sigurno.

Jedan od momaka koji poznaje repera od ranije kaže da je ovo samo dobar marketinški trik.

- On jeste drugačiji i malo pomeren u glavi, ali ovo što radi verujte ne radi zato što misli da je super udarati ljude patikama, nego zato što je provalio da će tako uzeti novac. I nek traje koliko traje, on je tako i krenuo u tu priču. Nije očekivao da će se tako zavrteti, ali on nije glup. Iskoristiće ovo da uzme koliko može i kada ljudima dosadi vratiće se tetoviranju, kaže ovaj dečko.

