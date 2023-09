PUČE BRUKA KAO STAKLENA ČINIJA! Rijaliti učesnik otkrio da je SRPSKI POLITIČAR GEJ, upoznali se na LGBT APLIKACIJI, dugo su pisali

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Nakon što je pošten snimak na kojem Uroš Stanić i analitičar Sloba vode razgovor reč su dobili akteri.

Malo me zbunila ova teme i zbunio sam se. Mi smo se upoznali na jednoj gej aplikaciji i mislio sam d aje homoseksualac i da će to priznati ali me je ovde ignorisao. Ja sam se stvarno zaljubio u njega, sladak mi je, inteligenta. Kada sam ga video posle tog dopisivanja na sistematskom pregledu onako skockanog...Mene pali njegova inteligencija -rekao je Uroš.

foto: Petar Aleksić

Ja sam čuo da ste bili zajedno u karantinu -rekao je Luka Majčica.

Cela priča je jako čudna, mi se zaista pratimo na Instagramu ali ništa mi tamo nije pisao. Tu mrežu koju on pominje ja nemam, imam Tinder ali to ne

Mi se pratimo godinu dana. Bili smo prisni na Grinderu, pitao me je da li sam aktivan ili pasivan -rekao je Uroš.

Kurir.rs / Pink

Bonus video:

10:25 STARS-EP127