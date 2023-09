KAČAVENDA O BORAVKU NA PSIHIJATRIJI: Nije ružno biti u bolnici Milena objasnila zašto je završila na klinici i optužila Anu Ćurčić

Milena Kačavenda, lažna kuma Ane Ćurčić, postala je učesnica "Elite", a pred kamerama je iznela bolne detalje svoje prošlosti.

Milena je, naime, u emisiji ''Pretres'' otkrila da postoji fotografija iz psihijatrijske ustanove, koju je poslala Ani Ćurčić, a sa kojom je bivša prijateljica navodno ucenjuje.

Te fotografije sada su isplivale u javnost, a Kačavenda je priznala sve o svom iskustvu sa lečenja.

- Moj život ima crnu stranu. Stojim iza svega što sam prošla. To su niski udarci. Ana je imala priliku da mi se sveti i pre mog ulaska ovde. Ja sam tu sliku poslala na šest adresa prijateljima. Slika je iz bolnice i znam da je ona dala. Nije ružno biti u bolnici na psihostabilizaciji. To na glavi služi za stimulaciju serotonina na mozgu. To je jedna od slika, a ima ih četiri. Znam da ona to sprema, kao i audio snimke. To na glavi mi je lečilo mozak - rekla je Kačavenda u rijalitiju.

- Ne tangira me što je to objavila i jasno mi je šta servira. Može u moju krštenicu da okači, ne zanima me - rekla je Milena.

Inače, Milenu je narod žestoko osudio nakon što je sve pred kamerama ismevala ljude druge nacionalnosti.

