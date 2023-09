"LETEĆE GLAVE, PRESUDIĆU JOJ DA SE ZNA KO JE KRIMOS" Teodora ROBIJALA, a sad PRETI cimerima! JEZIVO!

Učesnica "Elite" Teodora Radoičić šokirala je izjavom da je u stanju da ubije čoveka kad je neko iznervira! Ona se izdvojila u dvorištu Bele kuće s nekoliko cimera, pa objasnila da nije svesna postupaka kad joj padne mrak na oči, te i da Marija Malivuk, s kojom je na imanju u klinču već nekoliko dana, treba da se drži podalje od nje.

- Ako me Marija još jednom bude iznervirala, kao pre nekoliko dana, biću u stanju da je ubijem! Kad mi padne mrak na oči, ne mogu da odgovaram za postupke, a znam da budem mnogo nezgodna. Ne volim kad neko dira ono što je moje, a ovde u rijalitiju svi kradu, zabadaju nos u tuđa posla i preturaju mi po stvarima, a ona to radi. Presudiću joj ako mi još jednom takne stvari. Ima na kraju da opravdam to što se priča da sam krimos, pa će da lete glave - pričala je Teodora, koja se potom prisetila kako je provodila vreme dok je tri godine robijala u zatvoru u Austriji.

- Uhapšena sam u Beču pod optužbom da sam pripadnica kriminalne organizacije, kao vodeća figura. U Austriji žene dobijaju mnogo blaže kazne, ali u mom slučaju je kontra, najstrože su me osudili. Rekli su da se naša organizacija bavi uvođenjem droge na crno tržište i prodajom. Po optužnici sam narko-bos. Gruba sam osoba jer samo ja znam šta sam radila da bih u zatvoru sačuvala živu glavu. Ko nije bio na robiji, ne može da zna. Trudila sam se da se uklopim u klan u kom sam našla prijatelje. To je mnogo važno u zatvoru i zato je rijaliti za mene mala beba kad su u pitanju svađe. U zatvoru nema svađa, samo krene šutka i tuča, pa ko prvi padne.

