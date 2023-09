ŠA PONOVO MOLI VANJU DA SE POMIRE! Gledaoci šokirani prizorom u emisiji uživo, odlučio je sve da ISPRIČA, razlomila ga TUGA

Nenad Aleksić Ša ušao je u "Elitu", a već na prvom Pretresu nedelje otkrio je razlog njegovog iznenadnog raskida sa Vanjom Aleksić.

On je tad priznao da je Vanja u drugom mesecu trudnoće izgubila bebu i da im je ta situacija jako teško pala, zbog čega se slomio i završio u suzama.

Reper stalno govori da jedino o čemu razmišlja je pomirenje sa svojom, još uvek zakonitom, suprugom, o čemu je i danas govorio tokom gostovanja u radio-emisiji.

foto: Printscreen/Magazin In

- Rekao sam da ovde neću napraviti ni jednu grešku. Znam da imam toliko godina, ali konačno sebi dajem šansu da se promenim, ali sve karte su u njenim rukama. Nadam se da ćemo sačuvati taj brak. Ovo nisu samo reči, tu su i dela. Zna ona da sam iskren i nadam se da će verovati svakoj reči koju sam izustio. Volim je najviše na svetu i nedostaje mi. Kada promenim neke nedostatke koje znam da mogu, biće bolje svima. Čovek se uči dok je živ - prčao je reper.

Podsećamo, Ša i Vanja sve su šokirali kad su nakon samo par meseci braka doneli odluku da se raziđu i pobrišu sve zajedničke fotografije sa društvene mreže Instagram. On je nakon ulaska u Elitu otvorio dušu i priznao šta se dešavalo o njihovom odnosu i zbog čega sebe smatra krivim.

foto: Printscreen/ instagram / sa

- Nisam joj verovao kad kod roditelja ide, nisam imao poverenje, a trebao sam. Time sam je malo udaljavao i pritiskao sam je. Mi smo krili to da ne bi došlo do toga do čega je došlo. Prvi put nešto što sam ceo život želeo i što su mi svi idioti i indijanci govorili da nikad ne mogu da budem otac. Izgubili smo bebu, to je to. Posle dva meseca. Krili smo to da ne bi došlo do toga do čega je došlo. Jako mi je teško palo, čekao sam to ceo život. Trebao sam da dam lufta, da dam prostora. I na kraju to je*eno veče kad je sa drugaricama izašla, ja napravim frku, odreagujem katastrofalno i odem kod majke da prespavam. Vratim se i vidim popakovane stvari. Ja kao ja, svašta izgovorim, svašta bukvalno. Izgovaram reči koje je*iga ono, takav sam kad prsnem. Naravno da sam moljakao svaki dan po ceo dan, volim tu ženu i stalo mi je do nje, braka, njenog deteta, njene porodice koja je predivna. Sve je toliko savršeno da bi se zauvek odvojili. Je*eš reči ja mogu da pričam šta god. Sve su karte kod nje, ljuta je i ima prava - rekao je Ša.

Kurir.rs / Alo

Bonus video:

