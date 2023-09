"ZAHVALNA SAM ANITI ŠTO MI JE DOTIČNU SKINULA S GRBAČE" Sanja besna nakon što ju je Matora isprozivala: Bez mene se ne može!

Sanja Stanković koja je svakodnevna tema bračnog para Jovane Tomić Matore i Anite Stanojlović, prošle noći se opet našla na udaru uvredljivih komentara, te nije mogla da ostane imuna i suzdržana!

foto: Ana Paunković

Prozvana je od bivše devojke Matore, koja je otkrila da se ljubila sa Jelenom Batos nedaleko od očiju Sanje Stanković i muža Jelene Batos.

- Mislila sam da budem suzdržana, ali ovo će biti moj ne poslednji već zadnji komentar na te dve persone koje me prizivaju da udjem u "Elitu". Osoba koja me spominje svake sezone govori da ja nju ostavim na miru (ne bih da je citiram jer znate nečistoću njenog jezika) mislila sam da ove neće da me spominje jer je u braku, ali očigledno da se bez mene ne može. Vidim da govore da sam ljubomorna i da dajem izjave. Jedino na šta mogu da budem ljubomorna jeste što Anita ima Alekseja jer je to jedino lepo što ona ima - kaže Sanja pa dodaje:

foto: Printscreen/Instagram

- Zahvalna sam Bogu što sam se vratila na pravi put i težim ka pravim vrednostima i iz dana u dan radim na sebi. Zahvalna sam Aniti što mi je skinula dotičnu sa grbače jer da nije nje zvala bi me i dalje kao sto je to radila posle sezone 5. Ne oglašavam se jer ispada kako ja dajem izjave za neke stvari koje ni nisam znala. Da imaju 2 grama mozga znale bi da kada te novinar pozove za izjavu on prvo postavi pitanje tako da nisam ja izjavila neke stvari nego novinar kroz pitanje.

Kurir/ Pink

