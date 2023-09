UČESNIK ELITE PRETI DA ĆE DIĆI RUKU NA SEBE! Ovo u programu nije emitovano, pale ozbiljne PRETNJE, obratio se PRODUKCIJI LIČNO

Nakon brojnih skandala i ispada pred kamerama, učesnik "Elite" Sanjin Horvat rešio je da da pobegne iz rijalitija, te je svoj plan za bekstvo detaljno ispričao svom cimeru, Luki Majčici, koji je u nekoliko navrata pokušao da ga odgovori od te namere.

Naime, kako je Sanjin otkrio, misleći da ga kamera ne snima, on više ne može da izdrži pritisak koji svakodnevno doživljava u rijalitiju, te je odlučio ili da preskoči ogradu imanja, ili da fizički napadne nekoga i tako se samodiskvalifikuje.

- Boli me k**ac za sve, sutra idem napolje! Preskačem preko, ne zanima me više ništa. J*be mi se za sve, pokupiću sve svoje stvari i idem kući. Ne mogu da izdržim, zabiću nekome šaku u facu, kunem ti se u celu svoju familiju! Nema pomoći, gotov sam, ne mogu da verujem da ljudi to ne vide... Povrediću sam sebe, devojka me više ne zanima, ona je kod mene završila. Meni ovo ovde ne paše, tamo su mi četiri džaka, da znaš, ako bude trebalo da se iznese na kapiju. Sutra preskačem ujutru, ako se to ne desi imam još jednu opciju u podne, ali sigurno idem, samo dokumenta da uzmem - priznao je Horvat kroz šapat, misleći da kamere neće zabeležiti njegov monolog.

Podsećanja radi, takmičar "Elite" Sanjin Horvat nedavno je dobio poziv sa najbližima, a umesto devojke, javila se njegova majka, zbog čega se on razočarao. Počeo je da besni, pa uživo u programu raskinuo sa devojkom.

