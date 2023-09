MILENA KAČAVENDA IZAZVALA HAOS UŽIVO: Krupni kadar kume BEZ ŠMINKE šokirao javnost, nastala lavina komentara "Šta je ovo..."

Bivša kuma Ane Ćurčić, Milena Kačavenda, aktuelna je učesnica rijaliti programa Elita.

foto: PRINTSCEREN INSTAGRAM

Milena je pre ulaska u rijaliti bila veoma aktivna na mrežama gde se svakodnevno oglašavala, a na svim fotografija koje je objavljivala na Instagramu je bila ful sređena, a mnogi kažu da je na nekim slikama koristila i aplikaciju za ulepšavanje.

foto: PRINTSCREEN INSTAGRAM

Ona se sada u rijalitiju retko šminka, a kamere su juče u krupnom kadru snimile Kačavendu kada na licu nije imala ni trunku šminke. Nakon toga fotografije komentari su se samo nizali.

"Ma, da li je ovo moguće? Ovo nije ista žena", "šta je ovo", "ne liči na sebe, ni majka je ne ni prepoznala", samo su neki od komentara.

Inače, bivša kuma Ane Ćurčić ušla je u rijaliti "Elita" i svojim svakodnevnim izjavama i ponašanjem privlači veliku pažnju publike.

foto: Kurir

Naime, Milena je još pre nego što je ušla u rijaliti, pre nekoliko meseci, pričala o rastanku sa bivšim mužem i razlogu njihovog rastanka.

- Supruga sam upoznala devedestih godina, bila je to ljubav na prvi pogled. On je jedan od žestokih momaka usko povezivan sa Voždovačkim klanom, s tim što ja na tu temu imam da kažem samo da to neko prezime iz mladosti pratiće ga i dan danas kao što prati i mene, nakon kraha 27-godišnjeg braka. Imali smo jedan sjajan brak i divan odnos sa puno ljubavi, oformili svoju porodicu i došlo je do kraha braka, razišli smo se kao prijatelji, izrodili dvoje divne dece i u principu do kraha braka je došlo zbog ja mislim, toga što sam ja nekako se prezasitila tog života, a ti ljudi se ne odriču lako svog načina života, da ne kažem da sam ga prevazišla.

Kurir.rs/Blic

Bonus video:

02:58 Milena Kačavenda - Spremila sam nastup čim uđem u rijaliti