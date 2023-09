NAPLAĆUJE 150 EVRA! U rijaliti ušla prostitutka koja to KRIJE, upravo je RASKRINKANA

Jasmina Ana dosta je istraživala o prostituciji u Srbiji zbog svojih romana u kojima je do detalja otkrila šta se sve dešava.

Kako kaže njena prijateljica, spisateljica će u rijalitiju da raskrinka devojke za koje provereno zna da se bave najstarijim zanatom.

foto: Petar Aleksić

“Jasmina Ana zna dosta kada je ta tema u pitanju, ona zna za pevačice koje naplaćuju seks, ali tako je imala priliku da pogleda i neke kataloge u kojima su devojke koje se time bave. Rekla mi je da sa njom ulazi u rijaliti nekoliko devojaka za koje ona zna provereno da su prostitutke. Rekla mi je za jedno ime, ali ja to neću otkriti, mogu da vam kažem da nikada ne biste rekli da se ta osoba bavi prostitucijom i da je ima u katalogu. Jasmina kaže da je videla u katalogu i da je na lekarskom pregledu prepoznala. Ona naplaćuje na sat i košta 150 evra. Makro je rekao Jasmini da stranci nju najviše iznajmljuju i da za noć uzme i do 2.000 evra. Ne verujem da će iz čista mira da napadne bilo koju devojku, ali ako joj se zamere izneće sve. Ne boji se jer se svojim očima uverila, ona to godinama istražuje i upućena je jako u to ko se bavi prostitucijom, ko za koga radi, ali i ko od poznatih najčešće koristi usluge tih devojaka”, otkriva za Paparazzo prijateljica Jasmine Ane.

foto: Petar Aleksić

Inače, spisateljica nikada ne govori o svom ljubavnom životu, a kako se navodi, ona je bila u braku sa jednim advokatom od kog se razvela zbog problema sa alkoholom, nakon čega je on ubrzo umro.

Kurir.rs / Alo