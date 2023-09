MATORA I ANITA ĆE SE NAKON OVOGA RAZVESTI? Uletelo obezbeđenje, pljušte jezive UVREDE, Šimanovci se tresu zbog SUKOBA

Jovana Tomić Matora nastavila je svoju raspravu sa Anitom Stanojlović, prilikom čega je došlo do žestokih uvreda imđežu supružnica.

Ti si našla mene da ponižavaš sa svojim kvazi drugarima? Ti si jedan ološ - kazala je Anita.

Sa mnom nećeš biti. Ti zbog glupe svađe ideš iz kreveta? -upitala je Matora.

Neću da te trpim. Ne možeš da pređeš preko svega, lažeš za stolom da je to iza nas, a u krevetu mi svake večeri govoriš isto - istakla je Anita.

foto: Printscreen

Ša te je pohvalio kako si se promenila, a... - nastavila je Matora.

Pa si morala da pričaš kako me ne Zola je*ao? - upitala je Anita.

Ma, ajde bre. Rekla sam to jer si bila jako glupa da dopustiš da te neko koristi - kazala je Matora.

Što to spominješ kad znaš koliko to mene boli? Uništavaš me, opet ispaldam nagora - rekla je Anita.

Ja se neću jasno ponižavati - dodala je Matora.

Stoko jedna - rekla je Anita.

Ti mene više ne zanimaš. Ša mi je svedok da sve radiš lažno - istakla je Matora.

Klošarko jedna - rekla je Anita.

Ne možeš da se promeniš i to je to - dodala je Matora.

Kurir.rs / Pink