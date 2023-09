KO JE TRUDNA ZADRUGARKA? Krije bolnu životnu priču, zbog rijalitija DALA OTKAZ U VOJSCI: Otac je pokušao da me SILUJE...

U rijaliti program "Elita", 2. septembra ušla je Tijana Dimitrijević o kojoj se danas mnogo priča.

Pojedini zadrugari navode da je Tijana trudna ušla u rijaliti, a da je to sakrila od svih, čak i od produkcije.

U tajnom razgovorom za crnim stolom to su otkrili Marko Đedović, Lepi Mića i Milena Kačavenda, kao što smo pisali ovde.

- Meni izgleda da je trudna - rekao je Marko Đedović.

foto: Printscreen Zadruga

- I ja mislim. Vidi se stomak i sve više otiče - dodala je Milena Kačavenda na to.

- Tijana ima već četvoro dece, dvoje sa ovim mužem i dvoje iz prvog braka - naveo je Lepi Mića kroz šapat.

Navode da je u drugom stanju zadrugarka, ipak još uvek nije potvrdila.

Inače, kada su se predstavljali u emisiji, Dimitrijevićka je ispričala svoju tešku priču. Završila je samo osnovnu školu, podršku roditelja nikada nije imala u životu, a navela je i to da je u detinjstvu otac pokušao da je siluje.

foto: Printscreen Zadruga

- Dolazim iz Brestovika. Majka mi je rodom s Kosova, otac iz Brestovika. Imam četvoro dece, dva sina i dve ćerkice. Završila sam samo osnovnu školu, srednju nisam mogla, isključivo zbog moji roditelja. Dobra sam osoba, komunikativna, malo sam povučena... Nisam kao ostale devojke. Bila sam pripadnik Vojske Srbije, zaposlila sam se, ali sam morala da dam otkaz zbog "Zadruge". Došla sam ovde da bih svojoj porodici nešto omogućila, najviše krov nad glavom. Imala sam traume iz detinjstva. Otac je pokušao da me siluje, to sam došla javno da kažem ovde jer nije dobio kaznu koju je trebalo da dobije zbog toga - rekla je Tijana i dodala:

- Imam dva sina iz prvog braka, koje mi suprug ne dozvoljava da viđam. Zato sam došla ovde, da bih zaradila neki novac da bih mogla da potegnem priču i da bih ih uzela. Ne želim da me neko sažaljeva, samo sam došla da iznesem sve ovo. Imam još dvoje dece, ćerkicu od 8 meseci i ćerku do 4 godine, mnogo mi fale, ali život me je na ovo naterao. Ostavila sam bebu da bih došla i borila se za porodicu - rekla je zadrugarka kroz suze, a zatim se osvrnula na sadašnjeg muža:

foto: Printscreen Instagram

- Imam najboljeg muža na svetu, pružio mi je ljubav i pažnju, sve što mi roditelji nisu pružili. Majku kao da nemam... Ovde vidim da me pojedini odbacuju, ja ne znam da se oblačim i da se pokazujem, smatram da sam majka četvoro dece i da mi to ne priliči. Volela bih da nađem ovde neko društvo - jedva je govorila zadrugarka.

