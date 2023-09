"LEKARI SU SE BORILI 40 DANA ZA MOJ ŽIVOT" Miljana Kulić bila na IVICI SMRTI zbog operacije želuca, zbog ovo NAJVIŠE ŽALI

Miljana Kulić progovorila je opasnoj operacije želuca i priznala da joj je najveća greška što nije poslušala roditelje.

Naime, kontroverzna Nišlijka se u jednom periodu naprasno ugojila, te je rešila da problem sa kilogramima reši hiruškom intervencijom smanjivanja želuca, kako bi se što pre stesala, međutim, zbog takve operacije završila je u bolnici, a lekari su joj se izvestan period borili za život.

- Grešaka sam imala dosta, ali najveća greška mi je kada sam odlučila da se podvrgnem operaciji želuca. Nisam poslušala roditelji, jer su me savetovali da to ni slučajno ne radim, ali ja sam izgubila svu volju za sve jer sam se naglo ugojila više od 40 kilograma za nepunih šest, sedam meseci. Bila sam nesrećna zbog toga, što zbog zdravlja, što zbog fizičkog izgleda. Ta operacija je bila komplikovana, pukla mi je slezina tokom intervencije, doktor je to video, međutim, nikoga nije obavestio, rekao je da je sve u redu. Na Željkov rođendan sam dobila ozbiljne bolove, posle dva dana završila u bolnici - započela je Kulićeva.

- Lekari su se borili 40 dana za moj život, koji je visio o koncu. Uvek kada nisam poslušala roditelje, uvek sam ispaštala zbog toga i loše sam prošla. Brzo donosim odluke, u budućnosti ću ih slušati, oni su ceo moj svet, nikada neću više da ih sekiram. Niko ne može da mi želi bolje od njih dvoje. Na neki način krivim sebe što su se razboleli, prošli su veliki stres zbog mene - istakla je Miljana gutajući knedle.

