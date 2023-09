MILJANA OPLJAČKALA KOCKARNICU, BEBICA JE SPASAO ROBIJE?! Kamera sve zabeležila, optužio je za iz kese uzela ovu sumu

Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica ne prestaju da provociraju jedno drugo i da iznose prljav veš iz veze koja je trajala dve godine. Kako je ispričao Bebicin drug, on ima kao keca u rukavu informaciju, ali i dokaze kojima će da uništi Miljanu jer je svedočio kad je u Kotežu navodno opljačkala kockarnicu.

Naime, oni su tamo navodno iznajmili stan, a Miljana je često odlazila u kockernicu kako bi igrala aparate i dobro su je svi zaposleni upoznali. Tako je jednom prilikom, kad je dečko koji je radio za pultom otišao do toaleta, Miljana iz kase uzela 10.000 dinara i zvala Bebicu da dođe hitno po nju.

foto: Shutterstock

- Bebica nam je ispričao daje tada doživeo veliku neprijatnost, jer je on odvezao Miljanu u tu kockarnicu gde je igrala aparate, znali su je svi zaposleni i imali su zbog njega poverenje u nju. Ona je tada kod sebe imala 30.000 dinata i sve je izgubila, a onda je iskoristila momenat kad je dečko koji je tu radio otišao u toalet, ona mu je iz kase uzela 10.000 dinara i zvala je Bebicu da dođe po nju. Njemu naravno ništa nije govorila, a čim su kaže ušli u stan taj momak ga je zvao i rekao mu šta se desilo. Naglasio mu je da ima snimke sa nadzornih kamera i da se jasno vidi Miljana koja otvara kasu, uzima novac i napušta objekat. On ga je zamolio da nikome ništa ne prijavljuje, pogotovo ne da zove policiju i da će odmah da mu donese taj novac, seo je u kola i otišao tamo, dao je dečku novac i obećao mu da Miljana više neće dolaziti. Kad se vratio u stan nastala je ozbiljna svađa. Miljana je govorila kako taj momak laže, da bi Bebica poludeo i rekao joj kako je video snimak i da je poremećena jer su kockarnice sve pod video nadzorom i da ima sreću jer je taj momak prvo zvao Bebicu, a ne policiju. Ja verujem da će on i o zome da progovori. Koliko znam Marija to ne zna i tu je Miljanu zaštitio Bebica - kaže drug Nenada Macanovića Bebice.

kurir.rs/star

