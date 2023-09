KAČAVENDA RASKRINKALA CIMERKU! "Muž ju je zvao u karantinu i šutnuo je, prvo je podržao, a onda ostavio"

Učesnica "Elite" Milena Kačavenda je u razgovoru sa Markom Đedovićem i Lepim Mićom otkrila tajnu o jednoj njihovoj cimerki.

Reč je o Tijani Dimitrijević, a kako navodi, suprug ju je ostavio pred sam ulazak rijaliti, što je saznala dok je bila u karantinu pre ulaska u Belu kuću.

foto: Printscreen Zadruga

Naime, Tijana je isticala da ulazi uz podršku svog supruga, ali je Milena sada progovorila o svim detaljima njihovog razvoda.

- Muž ju je ostavio u izolaciji. Zvao ju je u karantinu, a onda šutnuo. Ona to nije ispričala... Kad je bila u karantinu, muž ju je zvao i rekao da je to to, a navodno je podržao njen ulazak, pa joj je rekao da su završili svaku priču! - otkrila je Kačavenda.

foto: Printscreen Instagram

Tijana Dimitrijević sa suprugom ima dete i do sada nije isticala da ima bilo kakve probleme u braku, a da li su Milenine reči tačne, ostaje nam da saznamo.

Kurir.rs / Blic

Bonus video:

02:29 Milena Kačavenda i Miljana Kulić